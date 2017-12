L'indice Stars Allianz 5A publie les classements de l'indice de valeur commerciale des clubs de football internationaux 2017







PÉKIN, 27 décembre 2017 /PRNewswire/ -- L'indice Stars Allianz 5A - classements de l'indice de valeur commerciale des clubs de football internationaux 2017 a récemment été publié avec le soutien de My Dream Fund (Mon financement de rêve) de la Fondation chinoise d'assistance à la jeunesse.

En tant que nouveau classement dressé par l'indice Stars Allianz 5A et basé sur l'écosystème 5A exclusif de l'entreprise, le nouveau classement aidera le secteur du sport mondial à évaluer la valeur commerciale des clubs de football.

Stars Allianz Online Sports & Culture Media Co. Ltd. (« Stars Allianz ») est un prestataire de services complets d'analyse des données, qui s'adresse à l'industrie des sports en Chine. L'entreprise a été fondée par des professionnels de l'industrie, sous la houlette des autorités responsables du développement de l'industrie des sports du pays. L'entreprise est principalement axée sur la création et la conception de produits, les investissements, la gestion de projets et le développement commercial liés au domaine du divertissement sportif en Chine. Forte d'années d'expérience dans la recherche sur le marché, l'entreprise continue à tirer parti de ses principales ressources de grande qualité en augmentant sa présence et en se démarquant de ses pairs grâce à des avantages sans commune mesure.

Contact :

Stars Allianz

Tél : +86-10-5842-6873

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/621695/Stars_Allianz_5A_Index.jpg

Communiqué envoyé le 26 décembre 2017 à 20:55 et diffusé par :