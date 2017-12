Un train de marchandises faisant la liaison entre Chengdu et l'Europe, placé sous le signe du panda et récemment lancé, promeut la province du Sichuan comme destination touristique incontournable







CHENGDU, Chine, 27 décembre 2017 /PRNewswire/ -- En date du 4 décembre 2017, 777 voyages ferroviaires ralliant le port ferroviaire international de Chengdu et 11 destinations européennes avaient été effectués, Prague en République tchèque et Tilburg aux Pays-Bas étant deux des destinations les plus communes. Chengdu a désormais, en tant que point de départ ou d'arrivée, le trafic le plus important parmi toutes les villes chinoises intégrées dans le plan Rail Express Chine-Europe, et représente près d'un tiers des trajets prévus en vertu de ce plan. La campagne de promotion touristique « Plus de pandas - Cérémonie de lancement des trains entre la Chine et l'Europe (Sichuan-Europe Express) » s'est déroulée dans la zone logistique et commerciale moderne du district de Qingbaijiang, Chengdu, le 15 décembre 2017 à 10 h 00. Coorganisé par le comité provincial de développement du tourisme du Sichuan et le bureau municipal du port et de la logistique de Chengdu, l'évènement a été conçu pour soutenir l'initiative chinoise « Une ceinture, une route », créer une synergie en vue de l'année du tourisme Chine-Union européenne 2018 qui s'approche et ouvrir la porte à des possibilités nouvelles et sans précédent de stimuler le développement du secteur touristique de la province.

Le train de marchandises placé sous le thème du panda, qui a été présenté pendant la cérémonie de lancement, a attiré l'attention des visiteurs. De la locomotive aux compartiments individuels, le train propose une panoplie de représentations artistiques du panda, dont beaucoup soulignent le charme naïf qui fait la réputation de cet animal emblématique. Les interprétations montrent des pandas dans différentes positions, notamment en train de courir, ou assis, couchés sur le ventre et couchés sur le dos. Le train décoratif illustre les fruits que peut donner la collaboration entre les autorités du tourisme de la province du Sichuan et les services de trains express entre Chengdu et l'Europe. Cela prouve et améliore les qualités uniques du Sichuan en tant que destination touristique de premier choix, et attire plus de touristes étrangers. « Une Chine belle, plus que des pandas », la vaste campagne de marketing touristique mondiale organisée par l'Office national du tourisme de Chine et gérée par le Comité de développement du tourisme de la province du Sichuan, a été lancée. On peut y voir une kyrielle de pandas déambuler dans les rues du monde entier. Le train placé sous le thème des pandas constitue le dernier effort en date du Sichuan pour promouvoir la province en tant que lieu phare à visiter. Pour étoffer la liste actuelle des gares où le train s'arrête, le comité de développement touristique de la province du Sichuan a été en pourparlers avec des gares placées le long de la route afin d'ajouter des arrêts. Cela est fait dans l'optique de promouvoir davantage les attractions touristiques du Sichuan, la notoriété de la marque et les campagnes de marketing.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/622473/Sichuan_Provicial_Tourism_Committee.jpg

Communiqué envoyé le 26 décembre 2017 à 20:25 et diffusé par :