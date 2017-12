Opérations de déneigement - La Ville de Montréal décrète la deuxième opération de chargement de la saison 2017-2018







MONTRÉAL, le 25 déc. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce le début des opérations de chargement de la neige à compter du mardi 26 décembre, à 19 heures. Près de 25 centimètres de neige devront être retirés du domaine public en priorisant les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères. Tous les utilisateurs du réseau urbain sont invités à planifier leurs déplacements et à faire preuve de prudence à l'approche des véhicules de déneigement

Les 19 arrondissements travailleront de façon harmonisée pour offrir à tous les citoyens un service de chargement de neige efficace. Dès mardi 19 heures, près de 2 200 véhicules de déneigement amorceront les opérations de chargement sur 10 000 km de rues et de trottoirs. Le transport et l'élimination de cette neige accumulée permettront de faciliter les déplacements à l'approche des festivités de la nouvelle année.

Afin de faciliter les opérations, la Ville de Montréal demande également aux automobilistes d'éviter de garer leurs véhicules en angle et de respecter la signalisation sur rue.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site Web ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige et indiquent les stationnements hors rue offerts à proximité. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 25 décembre 2017 à 10:52 et diffusé par :