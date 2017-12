Déclaration de la ministre Joly à l'occasion de Noël







Aujourd'hui, des millions de Canadiens célèbrent Noël

OTTAWA, le 24 déc. 2017 /CNW/ - Ce soir, en cette veille de Noël, les gens fêtent au Canada et aux quatre coins du globe. Noël, la célébration de la naissance de Jésus Christ, est un temps fort dans le calendrier chrétien et il est souligné par des Canadiens de différents horizons, à l'image de la diversité des cultures de notre pays.

Noël nous offre à tous l'occasion de réfléchir à la chance que nous avons d'habiter ce beau pays. Alors que nous célébrons l'esprit des Fêtes entre amis et en famille, nous dirigeons également nos pensées vers les plus démunis. En cette période d'espoir et de joie, ouvrons notre coeur et notre esprit aux membres de nos communautés qui souffrent et donnons de quelque façon que ce soit. Voilà l'esprit de Noël par excellence.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et de ministre responsable du Multiculturalisme, je vous souhaite, à tous et toutes, des Fêtes remplies d'espoir et de paix. Joyeux Noël!

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 24 décembre 2017 à 12:00 et diffusé par :