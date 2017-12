Déclaration du premier ministre du Canada à l'occasion de Noël







OTTAWA, le 24 déc. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner Noël :

« Joyeux Noël, Canada!

« En 2017, les Canadiens de partout au pays nous ont donné de quoi être fiers, et nous ont montré à quel point la diversité fait notre force. Les Canadiens sont des voisins qui aident leurs voisins. Ils font rayonner leur chaleur, leur compassion et leur générosité, non seulement à Noël, mais tout au long de l'année.

« Pour les Chrétiens à travers le monde, c'est le moment de l'année de célébrer Jésus Christ et son message de compassion. Pour nous tous, c'est l'occasion de nous rassembler pour profiter de tout ce qui nous unit.

« Au moment où le 150e anniversaire de la Confédération tire à sa fin, nous avons tous un rôle à jouer pour faire de notre monde un monde meilleur. Pendant la nouvelle année et pour les années à venir, engageons-nous à faire une différence. Que ce soit en donnant un coup de main à un voisin ou en faisant du bénévolat pour une cause qui nous tient à coeur, soyons généreux et incarnons ces valeurs qui nous unissent.

« Tendons également la main pour écouter les gens présents dans nos vies, qu'ils soient dans la maison d'à côté, de l'autre côté de la Chambre des communes ou bien autour de notre table. Pour bâtir un monde meilleur, nous devons agir là où nous travaillons et vivons, dans nos propres communautés et chez nous.

« Pendant la saison des fêtes, je vous demande aussi de prendre le temps de penser à nos courageuses et courageux militaires, ainsi qu'à leurs familles. Ils font des sacrifices extraordinaires pour nous protéger.

« De la part de notre famille, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie et moi vous souhaitons joie, santé, amour et paix, pour la saison des fêtes et pour l'avenir. Joyeux Noël. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 24 décembre 2017 à 11:00 et diffusé par :