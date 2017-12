ABI dépose une offre globale et finale - Le syndicat déplore la fin de la négo







BÉCANCOUR, QC, le 23 déc. 2017 /CNW/ - L'aluminerie de Bécancour (ABI) a mis fin aux négociations dans la nuit de jeudi à vendredi en déposant une offre finale et globale. Le Syndicat des Métallos déplore la décision de l'employeur d'interrompre les négociations avec une offre unilatérale plutôt que de poursuivre les efforts communs pour arriver à une entente négociée.

« L'employeur nous dit qu'il n'a pas de mandat pour poursuivre les négociations », explique le

président de la section locale 9700, Clément Masse. «C'est dommage. S'il change d'avis, nous

sommes disposés à reprendre les négociations à tout moment. Nous en avons le mandat».

L'offre unilatérale de l'employeur sera étudiée au cours des prochaines semaines par le comité de

négociation et les instances.

Aucune entrevue ne sera accordée pour le moment.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

