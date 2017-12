Le titulaire de licence de Lifestyle Delivery Systems, CSPA Group, Inc., obtient la licence de fabrication de type 7 auprès de l'État de Californie pour l'extraction de solvants volatils







VANCOUVER, Colombie-Britannique, 23 décembre 2017 /CNW/ - Lifestyle Delivery Systems Inc. (CSE : LDS), (OTCQB : LDSYF) et (Francfort : LD6, WKN : A14XHT) (« LDS » ou la « société ») a annoncé que le 21 décembre 2017, la direction de la sécurité du cannabis fabriqué du ministère californien de la Santé publique (Manufactured Cannabis Safety Branch of the California Department of Public Health) a émis pour le CSPA Group, Inc. (« CSPA ») une licence temporaire de catégorie M et de type 7 de fabrication de solvants volatils qui sera en vigueur du 1er janvier 2018 au 30 avril 2018. Pendant cette période, le ministère californien de la Santé publique examinera la demande, les permis municipaux et la documentation correspondants pour l'obtention d'une licence permanente.

Brad Eckenweiler, PDG de LDS, a déclaré : « Il y a des jalons et ensuite des jalons. Cette licence marque le début de l'étape la plus importante du développement du projet CannaStripsTM. Le 1er janvier 2018, pour la première fois, la technologie CannaStripsTM de LDS, le titulaire de licence, CSPA Group Inc. et les conseils de LDS Scientific Inc. produiront pour les patients un produit sûr, exempt de contaminants, précisément dosé, ayant des résultats constants et qui est agréé par l'État de Californie. » Le CSPA Group, Inc. et l'équipe scientifique de LDS ont reçu dix jours de congé comme récompense pour tout leur dur travail et pour se reposer pendant le mois à venir. Un personnel restreint et le personnel de sécurité armé seront à l'installation jusqu'au 1er janvier 2018, date à laquelle l'installation devrait effectuer deux quarts de production par jour. Nous souhaitons à tous nos actionnaires et sympathisants de joyeuses fêtes sans soucis et une nouvelle année prospère.

À propos de Lifestyle Delivery Systems Inc.

La technologie de la société sert à produire des bandelettes imprégnées (semblables aux bandelettes nasales) qui sont non seulement un choix plus sûr et plus sain que fumer, mais aussi une nouvelle façon de mesurer avec précision le dosage et d'assurer la pureté du produit. De plus, suite à son accord de services de gestion, conclu avec NHMC, Inc. et CSPA Group, Inc. respectivement, la société a commencé à s'impliquer directement dans la culture d'ingrédients médicinaux pour ses produits et leur fabrication. De la semence à la vente, les produits et les ingrédients de la société seront testés, tout au long des processus de formulation et de production, pour en vérifier la qualité et la composition, assurant ainsi un système de distribution sûr, uniforme et efficace.

Au nom du conseil d'administration de Lifestyle Delivery Systems Inc.

Brad Eckenweiler, PDG et directeur

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER :

investor.relations@lifestyledeliverysystems.com

1-866-347-5058

Déclaration de mise en garde :

La Bourse des valeurs canadiennes n'a pas examiné le contenu du présent communiqué de presse et n'accepte aucune responsabilité quant à sa justesse et son exactitude.

L'information exposée dans le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur des hypothèses valables en date du présent communiqué de presse. Ces déclarations reflètent les estimations, opinions, intentions et attentes actuelles de la direction et ne constituent en rien une garantie de rendement futur. La société prévient que toutes les déclarations prospectives sont foncièrement incertaines et que le rendement réel peut être influencé par un certain nombre de facteurs importants, dont beaucoup sont indépendants du contrôle de la société. Ces facteurs incluent, entre autres, les risques et incertitudes liés aux antécédents d'exploitation limités de la société et la nécessité de se conformer à la réglementation environnementale et gouvernementale. De plus, la marijuana demeure une drogue classée dans l'annexe I en vertu de la loi des États-Unis sur les substances contrôlées de 1970. Bien que le Congrès ait interdit au ministère américain de la Justice de dépenser des fonds fédéraux pour interférer avec la mise en oeuvre des lois de l'État sur la marijuana médicale, cette interdiction doit être renouvelée chaque année pour rester en vigueur. En conséquence, les événements, les conditions et les résultats réels et futurs peuvent diverger sensiblement des estimations, opinions, intentions et attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Sauf obligation légale en vertu des lois régissant les valeurs mobilières, la société ne s'engage nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/457613/Lifestyle_Delivery_Systems_Logo.jpg

SOURCE Lifestyle Delivery Systems Inc.

Communiqué envoyé le 23 décembre 2017 à 10:38 et diffusé par :