Système sous-marin PEACE : l'étude documentaire sur le point d'être achevée







HONG KONG, 23 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Tropic Science Limited (Tropic Science) et Huawei Marine Networks Co., Limited (Huawei Marine) sont fiers d'annoncer l'achèvement imminent de l'étude documentaire pour le câble sous-marin PEACE. Huawei Marine amorcera la reconnaissance maritime le 15 janvier et le système de câble PEACE sera mis en service au début du quatrième trimestre 2019.

La première phase du système câblé PEACE qui s'étend sur 6200 kilomètres de long reliera le Pakistan (Gwadar et Karachi), Djibouti, la Somalie et le Kenya. La seconde phase fournira une extension vers l'Afrique du Sud et l'Europe avec une longueur totale d'environ 13 000 km. Le système de câble sous-marin, reposant sur une technologie DWDM de 200G, fournira une capacité allant jusqu'à 60T. Le système PEACE fournira une nouvelle voie rapide de l'information pour l'interconnexion entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe en se reliant avec les câbles terrestres et sous-marins existants, réduisant ainsi grandement la longueur du tracé et le temps de latence entre la Chine et l'Afrique et la Chine et l'Europe.

He Liehui, président de Tropic Science, a exprimé sa satisfaction concernant l'avancée du projet : « Huawei Marine a démontré sa capacité à planifier et mettre en oeuvre des projets d'infrastructures de télécommunications complexes et nous croyons que ce système deviendra une infrastructure importante pour les communications intercontinentales asiatiques, africaines et européennes et encouragera le développement économique de ces régions. »

Mao Shengjiang, directeur des opérations de Huawei Marine, a déclaré : « C'est un grand honneur pour nous de collaborer à la construction de ce câble sous-marin avec Tropic Science. Une fois terminé, le système de câble sous-marin PEACE facilitera grandement la communication entre la Chine et l'Afrique. Je crois que Huawei Marine peut mener à son terme l'étape suivante en fournissant un travail efficace et de haute qualité. »

En novembre, Tropic Science et Huawei Marine ont signé le contrat de construction du projet de câble sous-marin PEACE.

À propos de Huawei Marine Networks Co., Ltd.

Huawei Marine Networks Co., Limited (Huawei Marine) est une coentreprise établie par Huawei Technologies Co., Ltd. et Global Marine Systems Limited. Combinant l'expertise considérable des deux sociétés mères, Huawei Marine intègre une technologie de transmission optique de pointe ainsi que 160 ans d'ingénierie navale et d'installations d'excellence avec un engagement fort en faveur du développement de solutions innovantes de réseaux câblés sous-marins partout dans le monde. Huawei Marine fournit des solutions de systèmes câblés sous-marins hautement fiables, rentables et clés en main qui comprennent la conception du système, les services d'intégration et d'installation alliés à une attention et à un engagement permanent envers l'assistance client pour les opérateurs réseau.

Pour plus d'information, veuillez contacter : Public@huaweimarine.com ou rendez-vous sur www.huaweimarine.com

