Centinel Spine achève l'acquisition des actifs de prodisc







NEW YORK, le 23 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Centinel Spine, LLC (CS) est ravie d'annoncer l'acquisition des actifs mondiaux de la gamme de remplacement total de disque prodisc® de DePuy Synthes Products, Inc. La gamme de produits prodisc se compose de produits de remplacement total de disque (RTD) présentant l'historique d'utilisation le plus long à l'échelle mondiale. Le portefeuille prodisc® inclut prodisc® C et prodisc® L aux États-Unis, et prodisc® VIVO, prodisc® NOVA, prodisc® C, prodisc® L, prodisc® O, ainsi que DISCOVERtm Cervical en dehors des États-Unis.

Cette acquisition vient compléter la gamme existante d'implants rachidiens de Centinel Spine, qui comprend des technologies leaders dans le domaine du support de la colonne antérieure du rachis, des cervicales aux lombaires. Sa gamme inclut le portefeuille distinct de la société comprenant STALIF C®, STALIF C-Titm, MIDLINE IItm, MIDLINE II-Titm, et STALIF Ltm, ainsi que les produits supplémentaires ACTILIFtm Cervical Cage TRANSOMtm Plate, et ALTOS® PCT.

Centinel Spine, société pionnière de la technologie No-Profile®, Integrated Interbodytm, jouit de 30 ans d'expérience dans le développement de dispositifs intervertébraux intégrés destinés au traitement standard des patients souffrant de discopathie dégénérative. Centinel Spine s'appuiera sur la même expertise en termes clinique, réglementaire et de développement afin d'étendre l'acceptation et d'accroître la couverture d'assurance et l'adoption par les chirurgiens du remplacement total de disques.

« Cette transaction est la prochaine étape dans l'évolution de Centinel Spine, qui applique sa mission consistant à devenir la société leader mondiale traitant les maladies du rachis via un accès antérieur au rachis, grâce aux plateformes technologiques les plus larges et les plus approfondies », a déclaré John J. Viscogliosi, président et PDG de Centinel Spine.

Afin de mieux comprendre le contexte de cette acquisition, Viscogliosi Brothers, LLC, investisseur majeur de Centinel Spine, a été le fondateur de Spine Solutions, Inc., société ayant conduit l'étude IDE (exemption pour dispositif expérimental) initiale permettant à prodisc d'intégrer le marché des États-Unis.

La société a également conclu un financement par emprunt et par actions pour clôturer la transaction et fournir des fonds de roulement. Piper Jaffray & Co. a agi en qualité d'agent de placement exclusif pour Centinel Spine.

À propos de Centinel Spine, LLC.

Centinel Spine, LLC. est une société privée de dispositifs rachidiens, qui se démarque en tant que leader du développement et de la commercialisation des technologies de fusion No- Profile, Integrated Interbody. Pour en savoir plus sur les produits et technologies de Centinel Spine, rendez-vous sur le site Web de la Société à l'adresse www.CentinelSpine.com.

La société a débuté ses activités en août 2008, via la fusion-acquisition de deux sociétés pionnières de dispositifs médicaux : Raymedica LLC et Surgicraft LTD. Aujourd'hui, Centinel Spine continue d'adopter la culture pionnière développée au sein des deux sociétés initiales, et poursuit sa mission d'entreprise consistant à devenir la franchise leader du support rachidien de la colonne antérieure, en fournissant des implants et des instruments simples et élégants, qui économisent des tissus et génèrent des résultats cliniques supérieurs.

Centinel Spine tire son nom du « signe sentinel » ? confirmation radiographique de la fusion réussie antérieure au dispositif intervertébral.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Varun Gandhi Wendy F. DiCicco Vice-président principal de la finance d'entreprise et de la planification stratégique Directrice d'exploitation et directrice financière Centinel Spine, LLC Centinel Spine, LLC 900 Airport Road, Suite 3B 900 Airport Road, Suite 3B West Chester, PA 19380 West Chester, PA 19380 Téléphone : 484-887-8871 Téléphone : 484-887-8837 E-mail : v.gandhi@centinelspine.com E-mail : w.dicicco@centinelspine.com

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/370654/Centinel_Spine_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 23 décembre 2017 à 09:56 et diffusé par :