Levée de l'avis concernant la qualité de l'eau potable à long terme dans la Première Nation de Kinonjeoshtegon







La Première Nation de Kinonjeoshtegon, au Manitoba, parvient à mettre fin à l'avis à long terme

OTTAWA, le 22 déc. 2017 /CNW/ - Tous les Canadiens devraient avoir accès à une source fiable d'eau potable, salubre et propre. Notre gouvernement est déterminé à respecter son engagement de mettre fin, d'ici mars 2021, à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les systèmes publics dans les réserves.



Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, était ravie de présenter les progrès réalisés quant à cet engagement avec l'annonce de l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable qui a été levé dans la Première Nation de Kinonjeoshtegon.

Dans le but d'améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans la collectivité, le gouvernement du Canada a investi environ 170 000 $ pour réaliser des travaux concernant les pompes, les canalisations, les citernes sous pression, le panneau de distribution électrique et le chlorateur.

Le 21 décembre dernier, à la suite de la recommandation de Services aux Autochtones Canada, la Première Nation de Kinonjeoshtegon a mis fin à l'avis à long terme sur la qualité de l'eau potable qui était en vigueur depuis le 7 juillet 2016.

Citation

« Tous les Canadiens méritent d'avoir accès à une source d'eau potable propre. Je tiens à féliciter les membres de la Première Nation de Kinonjeoshtegon pour leur persévérance durant la période où l'avis était en vigueur. Je suis très heureuse de constater les progrès réalisés relativement à notre engagement de mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable touchant les systèmes publics dans les réserves d'ici mars 2021. »

L'honorable Jane Philpott

Ministre des Services aux Autochtones

Les faits en bref

Le budget de 2016 prévoit 1,8 milliard de dollars sur cinq ans pour améliorer considérablement les infrastructures d'eau potable et d'eaux usées dans les réserves, en assurer le fonctionnement et l'entretien adéquats et appuyer la formation relative au fonctionnement des systèmes de distribution d'eau. Le budget de 2016 prévoyait également 141,7 millions de dollars de nouveaux fonds sur cinq ans, pour permettre à Santé Canada d'améliorer la surveillance et l'analyse de l'eau potable dans les réserves.

L'engagement d'étaler des investissements sur cinq ans permet une planification à long terme en vue d'améliorer les systèmes d'alimentation en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

De novembre 2015 à décembre 2017, 32 avis à long terme visant des systèmes publics financés par Services aux Autochtones Canada ont été levés, et ce, grâce au travail réalisé avec les collectivités des Premières Nations et d'autres partenaires. Vingt?deux avis ont été ajoutés durant cette même période. Services aux Autochtones Canada s'occupe de régler tant les avis pour les systèmes à risque que les avis à long terme qui touchent les systèmes publics qu'il finance.

On recense actuellement 67 avis à long terme sur la qualité de l'eau potable visant des systèmes publics financés par Services aux Autochtones Canada.

