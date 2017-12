La Banque Scotia annonce un programme de rachat d'actions dans le cadre d'une offre publique de rachat dans le cours normal des activités







TORONTO, le 22 déc. 2017 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la «Banque Scotia») (TSX, NYSE : BNS) a annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention de racheter des actions ordinaires dans le but de les annuler aux termes d'un programme de rachat d'actions (le «programme»). Le programme s'inscrit dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Banque Scotia annoncée le 30 mai 2017, qui autorise le rachat d'un maximum de 24 millions d'actions ordinaires au cours de la période de douze mois débutant le 2 juin 2017 et se terminant le 1er juin 2018 (l'«offre»).

La Banque Scotia a conclu une entente au titre du programme (l'«entente ») avec un tiers visant le rachat d'actions ordinaires sous forme d'achats quotidiens qui auront lieu du 29 décembre 2017 au 31 janvier 2018, sous réserve d'un maximum de 3 000 000 actions ordinaires prévu par le programme. Conformément aux conditions de l'entente, et sous réserve des conditions d'une dispense d'offre publique de rachat émise par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (la «dispense»), une société affiliée du tiers achètera des actions ordinaires sur les marchés canadiens et un nombre équivalent d'actions ordinaires sera vendu le jour même par le tiers à la Banque Scotia afin de remplir l'obligation de remise du tiers envers la Banque Scotia aux termes de l'entente. Le prix que la Banque Scotia paiera pour toute action ordinaire achetée du tiers sera établi d'un commun accord par la Banque Scotia et le vendeur tiers, en deçà de son cours moyen pondéré en fonction du volume sur les marchés canadiens à la date de l'opération.

Pour l'instant, la Banque Scotia a l'intention de racheter le maximum de 3 000 000 d'actions ordinaires prévu par le programme. Cependant, le nombre d'actions ordinaires qui seront réellement rachetées pourrait être inférieur au maximum prévu par le programme, notamment s'il n'est pas possible de racheter des actions ordinaires dans les limites de la fourchette de prix fixée par la Banque Scotia pour la durée du programme, si la négociation des titres est suspendue ou si d'autres facteurs liés aux marchés entrent en jeu. Un communiqué de presse faisant état du nombre d'actions ordinaires achetées par la Banque Scotia aux termes du programme et du montant total en dollars payé pour ces actions sera émis et déposé aussitôt que le programme sera clos.

Conformément aux conditions de l'entente et de la dispense, tous les achats faits par la société affiliée du tiers à la Bourse de Toronto («TSX») et sur les autres marchés canadiens dans le cadre du programme seront conformes aux règles du TSX qui s'appliquent à l'offre, sous réserve d'exceptions restreintes stipulées dans la dispense, et toutes les actions ordinaires achetées du tiers par la Banque Scotia seront annulées. Il sera interdit à la Banque Scotia d'acheter d'autres actions ordinaires tant que durera le programme.

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 915 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

