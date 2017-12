Groupe Vision New Look inc. annonce la nomination du chef de la direction financière







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2017) - Groupe Vision New Look Inc. (TSX:BCI) («Vision New Look») annonce aujourd'hui la nomination de Tania M. Clarke, CPA, CA, au poste de vice-présidente principale et chef de la direction financière de la Société, pour prendre effet le 12 février 2018.

Mme Clarke est une dirigeante financière expérimentée comptant plus de 20 années d'expérience auprès de sociétés publiques et privées de diverses industries, principalement au Canada. Au cours des trois dernières années, elle a été chef de la direction financière d'une société cotée à la TSX avec des bannières bien connues et un vaste réseau corporatif et franchisé dans le secteur de la restauration en chaînes à travers le Canada. Auparavant, elle a occupé le poste de chef de la direction financière ou de contrôleur de sociétés dans l'industrie des cafés de spécialité et des machines à café, ainsi que dans le secteur des articles de papeterie, des cadeaux et des jouets. Originaire de Montréal, Mme Clarke est comptable agréée (CPA, CA), comptable publique agréée (CPA-US) et diplômée de l'Université Concordia (B.Com et diplôme d'études supérieures en comptabilité publique). Elle a débuté sa carrière dans un important cabinet d'audit canadien.

Antoine Amiel, président de Vision New Look Vision, a déclaré: «Nous souhaitons la bienvenue à Tania à la haute direction. Ses antécédents et son expérience, plus récemment en matière de vente multi-sites, mais aussi de financement, d'acquisition et de divulgation d'information pour les sociétés cotées en bourse s'intègre bien à nos priorités stratégiques et opérationnelles actuelles chez Vision New Look. Elle continuera d'être basée à Montréal et, en plus de ses fonctions et de ses responsabilités à titre de chef des finances, elle s'impliquera dans les relations avec les investisseurs ».

Au 30 novembre 2017, Vision New Look avait 15 439 260 actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation. Vision New Look est chef de file dans les produits et services de l'optique au Canada exploitant un réseau de 378 succursales principalement sous les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Iris ainsi que des laboratoires à la fine pointe de la technologie. Les renseignements fiscaux concernant les paiements aux actionnaires sont disponibles à l'adresse www.newlookvision.ca dans la section Investisseurs.

Tous les énoncés contenus dans le présent communiqué autres que ceux ayant trait à des faits historiques sont des énoncés prospectifs, y compris, sans limitation, les énoncés au sujet de la situation financière future, de la stratégie commerciale, des coûts projetés, ainsi que des plans et des objectifs futurs de Vision New Look ou touchant Vision New Look. Les lecteurs peuvent repérer un grand nombre de ces énoncés en prêtant attention aux termes comme « croit », « considère », « s'attend à », « prévoit », « a l'intention », « entend », « estime » et aux termes similaires, ainsi qu'à leur forme négative, et à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés vont se concrétiser. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Bien que la direction de Vision New Look considère que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se révéleront justes. Les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs et faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les énoncés prospectifs figurant dans les présentes incluent les changements en instance ou proposés à la législation et à la réglementation, la concurrence de concurrents établis et de nouveaux venus, les progrès technologiques, les fluctuations des taux d'intérêt, la conjoncture économique en général, l'acceptation et la demande de nouveaux produits et services et les fluctuations des résultats opérationnels, de même que d'autres risques énoncés dans la notice annuelle courante de Vision New Look, que l'on peut consulter au www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont formulés en date des présentes, et Vision New Look ne s'engage nullement à les mettre à jour publiquement afin qu'ils tiennent compte, entre autres, de renseignements ou d'événements nouveaux, sauf si la loi l'y oblige.

Pour des renseignements additionnels, consultez notre site Web www.newlookvision.ca.

