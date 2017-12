World Religion News : la Turquie opprime-t-elle les minorités religieuses ?







SANTA MONICA, Californie, December 22, 2017

Dans son nouvel article, Grégory Mathieu de World Religion News évoque les relations entre le patriarcat oecuménique de Constantinople et ses hôtes turcs, l'historique de leurs relations, la situation actuelle et les perspectives d'avenir de leur arrangement.

Pour lire l'article complet, publié le 21 décembre, cliquez ici : http://www.worldreligionnews.com/religion-news/turkey-oppress-religious-minorities

L'auteur rappelle l'origine de la situation actuelle entre le Phanar (un quartier d'Istanbul abritant le patriarcat de Constantinople) et le gouvernement turc. Lors de la préparation du projet de traité de Lausanne en 1923, la Turquie a proposé de déplacer le patriarcat oecuménique au mont Athos en Grèce, mais l'offre a été résolument rejetée par le patriarcat en faveur d'un maintien à Istanbul. En échange, le Patriarche a accepté de se retirer complètement de la vie politique et de se consacrer exclusivement à l'orientation spirituelle des Chrétiens orthodoxes de Turquie.

Pourtant, selon l'auteur, ce n'est pas le cas aujourd'hui, ni depuis de nombreuses années. L'article dresse une liste impressionnante de personnalités politiques éminentes rencontrées par le Patriarche et son peuple, parfois de manière régulière, faisant apparaître qu'aucun lieu n'est trop loin et qu'aucun sujet politique n'est trop éloigné des intérêts de Phanar. Et nombre de ces intérêts ne concordent pas avec, ou au minimum ne nuisent pas, aux intérêts des hôtes trucs du patriarcat, remarque l'auteur, ce qui enfreint directement l'esprit et la lettre de l'accord original.

