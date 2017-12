La Légion royale canadienne réagit à la nouvelle option de pension à vie offerte aux vétérans







Anciens Combattants Canada divulgue son option de pension à vie donnant accès aux vétérans blessés à un soutien financier permanent

OTTAWA, le 22 déc. 2017 /CNW/ - Suite à son examen des détails préliminaires entourant une nouvelle option de pension à vie (PV) pour les vétérans, tels que divulgués par Anciens Combattants Canada, La Légion royale canadienne voit le tout d'un oeil encourageant. Pour en savoir davantage : http://www.veterans.gc.ca/fra/services/pension-a-vie.

« Le plan de PV offre des éléments clés susceptibles d'améliorer le soutien et la stabilité du revenu de nos vétérans blessés », de dire le président national Dave Flannigan. « Toutefois, en l'absence de tous les détails entourant sa mise en place, il nous faut faire preuve de patience afin de voir comment les choses vont évoluer », a-t-il rajouté.

Le travail de La Légion royale canadienne consiste à aider et à défendre les intérêts de nos vétérans. Or, notre évaluation initiale du plan s'appuie sur des années d'expérience à aider les vétérans canadiens à obtenir le service et le soutien dont ils ont besoin - et à bien comprendre ce que sont ces besoins.

Enfin, et même si nous savons que le plan offert ne plaira pas à tous les vétérans, la Légion est fort aise de constater les éléments suivants :

l'engagement à fournir un solide plan de communications qui verra à ce que chaque vétéran et sa famille soient pleinement informés des changements et de leurs incidences sur eux;

un effort visant à simplifier les programmes de soutien du revenu en un seul avantage financier;

l'engagement à la simplification du système et de ses processus en matière d'accès aux soutiens;

l'accent mis sur la sécurité financière à vie pour les vétérans les plus gravement malades et blessés, et basé sur l'ampleur des besoins; et la prise en compte des besoins de la famille du vétéran.

Le contenu du plan est prometteur, mais nous sommes d'avis qu'il y a place à amélioration, notamment la parité avec la Loi sur les pensions et un soutien financier complet et absolu pour les familles. Étant donné que la mise en place du plan est prévue pour 2019, nous espérons d'ici là être en mesure de pouvoir en discuter les détails et de les modifier au besoin.

La Légion royale canadienne a fait partie d'un groupe consultatif en matière de politiques qui a contribué à aviser Anciens Combattants Canada lors de l'élaboration de son nouveau plan. Or, ce plan découle de la Nouvelle Charte des anciens combattants de 2006, que nous avions alors appuyée en nous basant sur notre compréhension de révisions progressives et continues. Cependant, nous n'avons pas contribué directement au développement de nouveau plan; en effet, nous travaillons indépendamment du gouvernement.

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée nationale, la Légion comporte aussi des filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique. Comptant plus de 275 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale, la force de la Légion est dans le nombre.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : 613-591-3335 (p. 241) ou PublicRelations@Legion.ca

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

SOURCE Légion royale canadienne

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 15:39 et diffusé par :