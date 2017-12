Première implantation clinique réussie de la valve pulmonaire implantée par cathéter VenusP-Valve complétée avec succès au Brésil







SAO PAULO, le 22 décembre 2017 /CNW/ - Le 19 décembre 2017, temps local, 4 implantations cliniques de la valve pulmonaire implantée par cathéter VenusP-Valve ont été complétées avec succès au Brésil par le Professeur Carlos Pedra de l?Institut de technologie cardiovasculaire Dante Pazzanese de Sao Paulo, au Brésil.

Après le Chili et l?Argentine, le Brésil est le troisième pays d?Amérique latine à appliquer la valve de Venus Medtech (Hangzhou) Inc. Cela marque également la troisième application de valves cardiaques fabriquées en Chine de l?histoire brésilienne.

Présentement, pour 10 000 nouveaux-nés à travers le monde, 16 d?entre eux auront besoin de chirurgie à cause de malformations cardiaques congénitales. Ce type de chirurgie peut entraîner une insuffisance pulmonaire massive. Actuellement, les valves pulmonaires interventionnelles sur le marché mondial peuvent traiter seulement des patients légèrement atteints avec structure anatomique spécialisée. Par conséquent, un grand nombre de patients avec structure anatomique complexe et mauvaise fonction cardiaque droite ont un urgent besoin d?une valve pulmonaire interventionnelle en mesure de traiter une structure anatomique différente et pouvant être opérée en toute facilité, sécurité et stabilité.

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. a développé et fabriqué la valve pulmonaire implantée par cathéter VenusP-Valve, la toute première valve pulmonaire interventionnelle à dilatation automatique au monde. Avec une forme unique de double trompette et une technologie de découpage au laser pour endoprothèse valvulaire, VenusP-Valve est munie d?un solide support de tension radial, d?un ancrage stable et d?une capacité de retrait facile; aucun mouvement ni déplacement ne survient lors du processus de retrait. Elle peut répondre aux besoins d?artères pulmonaires avec différentes structures anatomiques et constitue la seule valve pulmonaire interventionnelle au monde pouvant traiter des patients avec une chambre de chasse du ventricule droit de grande taille.

Après la première implantation humaine réussie par l?académicien Ge Junbo à l?hôpital Zhongshan de Shanghai, le 25 mai 2013, la valve VenusP-Valve a fait son apparition dans plus de 20 pays en Asie, en Europe et en Amérique. Présentement, l?essai clinique de la Chinese Food and Drug Administration (CFDA) est terminé; le processus d?essai clinique européen CE a dépassé la moitié de sa période; la communication avec la United States' Food and Drug Administration (FDA) est complétée, avec le début de l?essai clinique avant le lancement aux États-Unis. On espère que la valve VenusP-Valve, grâce à des résultats cliniques supérieurs, puisse être approuvée aussitôt que possible afin de procurer un traitement optimal pour un plus grand nombre de patients.

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/622714/Venus_Medtech.jpg

SOURCE Venus Medtech (Hangzhou) Inc.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 15:29 et diffusé par :