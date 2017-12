Bombardier livre le premier avion de ligne CS300 à Korean Air







Bombardier Avions commerciaux a célébré aujourd'hui la livraison d'un premier avion CS300 à Korean Air Lines Co., Ltd. de Séoul, client de lancement en Asie de la gamme d'avions C Series.

« Il s'agit d'un jalon très important pour le programme d'avions C Series, car il représente notre percée sur le marché asiatique, qui connaît une croissance rapide. Nous sommes honorés d'avoir Korean Air comme ambassadeur de notre marque dans la région, a dit Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux. Nous prévoyons qu'au cours des 20 prochaines années, les exploitants asiatiques prendront livraison de 2 870 petits avions monocouloirs. Nous sommes ravis que Korean Air soit la première compagnie aérienne de la région à mettre en valeur la performance et les capacités exceptionnelles du CS300 de Bombardier. »

Les dirigeants de Korean Air et de Bombardier ainsi que plusieurs centaines d'employés d'usine qui ont fabriqué l'avion C Series ont assisté à la cérémonie de livraison à l'usine de production C Series à Mirabel, au Québec.

« Nous avons suivi l'impressionnante première année en service de l'avion C Series et sommes heureux de prendre livraison de notre premier avion Bombardier CS300, a dit Soo-Keun Lee, chef de la technologie à Korean Air. Lorsque nous avons sélectionné cet avion en 2011, nous savions qu'il serait un excellent ajout à notre flotte. Aujourd'hui, il est l'avion le plus efficace de sa catégorie, et le niveau de confort des passagers est exceptionnel. L'avion CS300 nous permettra d'étendre encore plus nos activités tout en procurant une rentabilité élevée et la satisfaction des clients. Ce sont là les facteurs clés de notre décision d'acheter des avions CS300 de Bombardier, et nous sommes impatients de les intégrer dans notre flotte. »

« Nous sommes enchantés que Korean Air reçoive leur premier avion CS300, a dit Rick Deurloo, vice-président principal, Ventes, marketing et support à la clientèle de Pratt & Whitney. Pratt & Whitney entretient une relation étroite avec KAL qui date de la fin des années 1940 et nous avons hâte de motoriser leur flotte de nouvelle génération. »

Grâce à l'avion CS300, Korean Air pourra affecter ses avions monocouloirs plus grands et à large fuselage aux routes qui exigent cette capacité, et utiliser les avions Bombardier, d'une capacité idéale, sur les routes régionales à plus faible densité. Korean Air pourra plus tard tirer parti du rayon d'action de l'avion CS300 pour étendre ses activités à l'échelle internationale.

Korean Air doit prendre livraison de son deuxième avion CS300 avant la fin de l'année - lui aussi comptant 127 places et configuré en deux classes offrant des sièges de classe économique supérieure et économique.

La commande ferme de 10 avions CS300 de Korean Air, qui comprend des options pour 10 avions et des droits d'achat pour 10 autres avions, a été annoncée le 29 juillet 2011, à la suite d'une lettre d'intention annoncée un mois plus tôt au salon international de l'aviation de Paris Le Bourget.

À propos de Korean Air

L'une des 20 plus importantes sociétés aériennes au monde, Korean Air a transporté plus de 26 millions de passagers en 2016. L'entreprise exploite une flotte de 175 avions qui effectuent plus de 460 vols par jour vers 123 villes dans 43 pays sur six continents. Korean Air compte sur des avions modernes et sur plus de 20 000 employés professionnels pour offrir commodité et confort à ses clients. À bord de ses avions, Korean Air propose des mets coréens et internationaux primés ainsi que des systèmes de divertissement en vol de pointe pour offrir aux passagers une expérience en vol mémorable. La société aérienne est l'un des membres fondateurs de Sky Team Airline Alliance. Ensemble, les 20 membres de cette alliance offrent à leurs 612 millions de passagers annuels un système mondial comptant plus de 16 320 vols quotidiens qui couvrent 1 052 destinations dans 177 pays.

À propos de Bombardier

Bombardier est le plus important constructeur d'avions et de trains au monde. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité à l'échelle mondiale en répondant à la demande de moyens de transport plus efficaces, durables et agréables. C'est à notre vaste éventail de véhicules et de services, et surtout, à nos employés, que nous devons notre position de chef de file mondial.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Au cours de l'exercice terminé le 31 décembre 2016, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars. Pour vous renseigner davantage, consultez le site www.bombardier.com ou suivez-nous sur Twitter à @Bombardier.

