Avis - Le produit non autorisé Ultra Pure Colloidal Silver peut présenter de graves risques pour la santé

OTTAWA, le 22 déc. 2017 /CNW/ -

Problème

Santé Canada déconseille l'utilisation du produit non autorisé Ultra Pure Colloidal Silver d'ECG Naturals, surtout chez les enfants et les femmes enceintes, car il peut présenter de graves risques pour la santé. Les consommateurs qui prennent ce produit risquent de développer l'argyrisme généralisé, trouble qui se caractérise par la coloration gris-bleu permanente de la peau, des yeux et des ongles. À l'heure actuelle, il n'existe pas de données scientifiques prouvant que l'argent colloïdal peut servir au traitement d'une maladie ou d'un trouble chez l'humain.

Le produit peut avoir été vendu dans des magasins de détail partout au Canada.

Personnes touchées

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé ce produit.

Produits visés

Ultra Pure Colloidal Silver (voir les images ci-dessous)

Ce que doivent faire les consommateurs

Cessez d'utiliser ce produit. Consultez un professionnel de la santé si vous avez utilisé ce produit et que vous vous inquiétez de votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vous assurer que Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits de santé autorisés ont un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres. Vous pouvez aussi interroger à cette fin la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données des produits de santé naturels homologués de Santé Canada.

Signalez les effets indésirables des produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur.

en composant sans frais le 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur. Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en composant sans frais le 1-800-267-9675 ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a demandé que l'entreprise ECG Naturals cesse de vendre le produit non autorisé. S'il découvre d'autres détaillants ou distributeurs, le Ministère prendra les mesures qui s'imposent et il en informera les Canadiens.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur les produits de santé naturels et les autres produits d'autosoins, veuillez consulter Canada.ca/produits d'autosoins.

