GAC Motor exposera au salon NAIAS 2018 sa gamme complète de véhicules et des nouveautés







DETROIT, le 22 décembre 2017 /CNW/ - GAC Motor, constructeur automobile chinois en plein essor, à la croissance la plus rapide, sera de nouveau au salon international de l'automobile de l'Amérique du Nord (NAIAS), édition 2018, et ce, pour la quatrième fois, avec sa gamme complète de véhicules et des nouveautés innovatrices. Le coup d'envoi cérémonial est prévu pour 13h35, le 15 janvier 2018, dans le hall B du Cobo Centre à Detroit.

GAC Motor y lancera son modèle phare MPV, haut de gamme, fleuron des capacités de R et D indépendantes du plus haut niveau, une nouvelle berline signature, une voiture électrique concept qui s'adresse à la jeune génération sur le marché américain.

« C'est un privilège pour nous de pouvoir présenter une fois de plus nos nouveaux modèles aux clients américains lors du grand salon qui réunit les principaux constructeurs automobiles du monde », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor.

« Les États-Unis possèdent l'une des industries automobiles les plus avancées du monde et les consommateurs y affichent un consensus social sur les attributs essentiels des voitures. Notre entrée sur le marché américain est une étape essentielle dans la stratégie de GAC Motor visant à offrir aux consommateurs du monde entier des véhicules haut de gamme adaptés à leurs besoins. »

De janvier à novembre 2017, GAC Motor a vendu plus de 460 000 véhicules, soit une augmentation de 38,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, tout en établissant des réseaux de vente et de services dans 14 pays soutenus par les principaux fournisseurs mondiaux couvrant le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

« En mettant l'accent sur la recherche indépendante et innovante, en respectant les normes internationales les plus élevées en matière de qualité et en établissant des systèmes de fabrication automobile de premier ordre, nous entendons devenir une marque mondiale forte de ses capacités de production, de R et D et de marketing hautement développées », a fait remarquer Yu.

À propos de GAC Motor

Guangzhou Automobile Group Motor Co., LTD (GAC Motor), fondée en 2008, est une filiale du groupe GAC qui développe et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de première qualité, réalisant un taux de croissance annuel de 96 pour cent en 2016, le plus élevé de toutes les marques chinoises sur la période correspondante. Aujourd'hui, GAC Motor se classe au premier rang parmi toutes les marques chinoises pour la cinquième année consécutive dans l'étude initiale sur la qualité en Chine (China Initial Quality StudySM, IQS), réalisée par J.D. Power Asia Pacific pour 2017. La société vise une capacité de production de 500 000 véhicules pour 2017 et de 1 000 000 véhicules à l'horizon de 2020.

