Matamec annonce le départ d'André Gauthier







MONTRÉAL, QUEBEC--(Marketwired - 22 déc. 2017) - Matamec Explorations Inc. («Matamec» ou la «Société») (TSX CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) annonce un départ au sein de la direction de la Société. En date d'aujourd'hui, l'entreprise annonce le départ de Monsieur André Gauthier qui agissait à titre de directeur général de la Société. Suite à ce départ, Monsieur Gauthier a remis également à titre d'administrateur de la société.

Monsieur André Gauthier a débuté chez Matamec en 1997. La société a évolué sous sa direction par l'acquisition de plusieurs propriétés minières majeures qui ont menées, entre autre au projet de terres rares Kipawa. Le projet a suscité une participation massive de la société japonaise Toyota et par la suite, d'une prise de participation avec Ressources Québec.

Monsieur François Biron, Président et Chef de la direction par intérim, tient à remercier la contribution et l'implication de Monsieur Gauthier au sein de Matamec pour son travail tout au long de ces années. Au nom des membres du Conseil d'Administration, M. Biron lui souhaite bonne chance dans ses projets futurs.

À propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de développement : l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à l'énergie, avec des propriétés incluant, entre autres, du lithium (Tansim-100%), du cobalt (Fabre-100%), du nickel-cobalt-platinoïdes (Vulcain-100%) et des terres rares (Kipawa-72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi pour l'or dans 6 propriétés, incluant les propriétés Matheson JV (50%) et Matheson-Pelangio (100%) situées à l'est de la mine Hoyle Pond à Timmins en Ontario, la propriété Valmont (100%) au Québec, ainsi que dans trois propriétés situées sur le territoire couvert par le Plan Nord dans des environnements géologiques similaires à certaines en mines en production. Celles-ci incluent les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) situées dans le secteur de la mine Éléonore à la Baie-James, et la propriété Casa-Detour (100%) située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

