Les livraisons de modules cumulées de JA Solar vers l'Inde atteignent 1 GW en 2017







BEIJING, le 22 décembre 2017 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd. (« JA Solar »), l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits à énergie solaire haute performance, a annoncé aujourd'hui que les livraisons de modules cumulées de l'entreprise vers l'Inde avaient franchi en 2017 le cap de 1 GW de capacité. Deuxième acteur du marché de l'énergie solaire en Inde avec 10 % de parts de marché, JA Solar est depuis deux ans l'entreprise d'énergie solaire dont la croissance est la plus rapide dans ce pays.

Les 1 GW de modules livrés à l'Inde représentent une capacité de production électrique d'environ 1,7 milliard de kWh, ce qui permettra de réduire les émissions de carbone de 1,47 million de tonnes par an. Ils marquent également une étape majeure dans la promotion du développement d'énergies nouvelles dans le pays. Depuis la livraison de son premier module à l'Inde en 2011, JA Solar s'est rapidement développée dans la région en nouant des partenariats stratégiques avec des promoteurs locaux, des sociétés d'ingénierie et de construction, des producteurs d'électricité indépendants et d'autres partenaires importants. L'entreprise estime que l'excellente qualité et la grande fiabilité de ses modules, conjuguées à son excellente santé financière et à son vaste réseau mondial de vente et de services, continuent à favoriser l'adhésion du marché et à maintenir sa réputation d'excellence auprès des consommateurs.

JA Solar atteint ce niveau de qualité en s'appuyant sur ses chaînes de production perfectionnées et ses vastes laboratoires de R&D. Par exemple, grâce aux performances et à l'envergure de sa technologie cellulaire, JA Solar est la première entreprise au monde à utiliser la technologie de double impression sur toutes ses chaînes de production de cellules. L'entreprise a également atteint une production de masse de 100 % de ses cellules résistantes à la PID et garantit une performance anti-PID de double 85 pour tous ses modules. De plus, ses composants de grande qualité permettent à ses modules de passer avec brio les tests de fiabilité à long terme et les tests de résistance aux agents environnementaux. Les modules de JA Solar offrent d'excellentes performances dans les divers environnements difficiles qui caractérisent le marché indien.

« L'Inde est en train de devenir l'un des plus grands marchés de l'énergie solaire photovoltaïque, et JA Solar est bien positionnée pour continuer à gagner des parts de marché dans la région. Nous poursuivons nos efforts d'innovation en matière de technologie solaire photovoltaïque, afin d'augmenter encore l'efficacité des cellules et des modules ; nous sommes convaincus que cela nous permettra de continuer à fournir à nos clients des modules très fiables et un service optimal », a déclaré M. Baofang Jin, le président-directeur général de JA Solar.

JA Solar est l'un des plus grands producteurs mondiaux de plaquettes, de cellules et de modules de silicium utilisés dans les systèmes photovoltaïques. D'ici à la fin 2017, sa capacité de production pour chacune de ces catégories devrait atteindre respectivement 3 GW, 6,5 GW et 7 GW. Depuis sa création en 2005, les livraisons cumulées de JA Solar atteignent plus de 25 GW. L'entreprise possède des activités dans plus de 100 pays du monde entier.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 12:49 et diffusé par :