Le gouvernement du Canada et l'Alliance du Traité no 4 signent une lettre d'entente qui témoigne de leur engagement à transformer l'éducation







OTTAWA, le 22 déc. 2017 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et l'Alliance pour l'éducation du Traité no 4 sont heureux de faire progresser leur engagement commun de transformer l'éducation par le truchement de la signature d'une lettre d'entente.

À titre de partenaires dans la relation découlant du traité, les parties commenceront leurs travaux visant à établir un nouveau système d'éducation des Premières Nations qui veillera à ce que les enfants visés par l'Alliance pour l'éducation du Traité no 4 vivant dans des réserves reçoivent l'éducation de qualité dont ils ont besoin pour réussir.

Cette initiative importante appuie la transformation de l'éducation dirigée par les Premières Nations et tient compte de l'engagement du Canada envers un système d'éducation de qualité et pertinent sur le plan culturel pour les Premières Nations, créé et géré par les Premières Nations.

Citations

« Cette lettre d'entente constitue une avancée sur la voie qui mènera à l'établissement d'un système d'éducation géré par les Premières Nations pour les élèves des Premières Nations du Traité no 4. Ce système favorisera la réussite scolaire des élèves dans un environnement d'apprentissage pertinent sur le plan culturel. Cet accord s'inscrit dans un vaste changement d'approche marquant le début d'un avenir où les peuples autochtones pourront exercer pleinement leur droit à l'autodétermination. J'ai hâte d'amorcer les travaux avec nos partenaires et de voir la réussite des élèves des Premières Nations pour les générations à venir. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Grâce à cette lettre d'entente, nous nous engageons à donner aux élèves du territoire visé par le Traité no 4 toutes les occasions dont ils ont besoin pour réussir. Ce partenariat représente une transformation du système d'éducation des Premières Nations et un renouvellement du droit inhérent à l'éducation par l'entremise du traité. »

Chef Reginald Bellerose, Première Nation de Muskowekwan

Président du conseil d'administration de l'Alliance pour l'éducation du Traité no 4

Fait en bref

Ce partenariat profitera aux élèves des Premières Nations de l'Alliance pour l'éducation du Traité no 4 en Saskatchewan.

Lien connexe

Treaty 4 Education Alliance (site Web en anglais seulement)

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et Flickr.

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.aadnc.gc.ca/inscriptions.

SOURCE Affaires autochtones et du Nord Canada

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 13:00 et diffusé par :