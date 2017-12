Le personnel du centre de counselling de Sudbury égaie le temps des Fêtes avec un nouvel accord de trois ans







SUDBURY, ON, le 22 déc. 2017 /CNW/ - Les membres de la section locale 2020 du Syndicat des Métallos du personnel du centre de counselling de Sudbury ont mis fin à 10 semaines de piquet de grève avec la signature d'un nouvel accord collectif de trois ans, juste à temps pour le congé des Fêtes.

« Ces 12 femmes peuvent reprendre le travail en janvier la tête haute, a déclaré Lynne Descary, représentante du personnel du Syndicat des Métallos. Elles sont demeurées fortes, maintenant le piquet de grève durant 10 semaines grâce au soutien de la collectivité, de leurs clients, de la Fédération du travail de l'Ontario et de France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt. »

Le nouvel accord de trois ans comprend une augmentation annuelle des salaires de 2 %. Plus important encore, l'équipe de négociation du syndicat a été en mesure de rejeter la totalité des changements des modalités proposées aux termes du contrat contre lesquels les membres se sont battues et qui ont entraîné la grève.

« L'employeur a pu constater qu'elles restaient fermement sur leur position et qu'elles ne feraient pas de concessions, a déclaré Mme Descary. Elles ont pris du plaisir sur le piquet de grève, entonnant des chants de Noël alors que le froid se faisait de plus en plus ressentir. »

« La section locale 2020 sait certainement comment égayer notre monde! Leur solidarité incroyable tout au long de la lutte a porté ses fruits avec un accord collectif fort dont elles peuvent être fières. C'est une excellente nouvelle, juste à temps pour le congé des Fêtes », a ajouté Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos de l'Ontario.

La section locale 2020 du Syndicat des Métallos et le centre de counselling de Sudbury ont conclu un accord préliminaire le 20 décembre, après un marathon de négociations qui a duré 13 heures. Les membres de la section locale 2020 ont ratifié l'accord par un vote à la majorité le 21 décembre, mettant ainsi fin à 10 semaines de grève.

Le personnel du centre de counselling de Sudbury reprendra le travail en janvier, fier d'aider les gens de Sudbury, comme il le fait depuis 1971, notamment en offrant des programmes à la population francophone qui ne sont offerts nulle part ailleurs dans la collectivité.

Les employées offrent des services de counselling et de psychothérapie, en plus de fournir des programmes d'aide aux employés, un programme d'intervention auprès des partenaires violents pour hommes et femmes, un programme d'intervention contre la violence sexuelle et familiale faite aux femmes, du soutien aux hommes victimes de violence sexuelle, des conseils en santé mentale, et bien plus encore.

