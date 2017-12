Réouverture du Programme des parents et des grands-parents pour la nouvelle année - Les répondants potentiels auront bientôt l'occasion d'exprimer leur intérêt à l'égard du parrainage







OTTAWA, le 22 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada pourront bientôt entreprendre les démarches pour présenter une demande afin de faire venir leurs parents et grands-parents au Canada, et ce, en raison de la réouverture du Programme des parents et des grands-parents en 2018.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a mis en place, en 2017, un nouveau processus de réception des demandes de parrainage de parents et de grands-parents qui est plus équitable et plus transparent pour les demandeurs. Les répondants potentiels doivent maintenant d'abord aviser IRCC du fait qu'ils souhaitent parrainer leurs parents et grands-parents en présentant un formulaire « Intérêt pour le parrainage ». Au moyen d'un processus de sélection aléatoire, IRCC invitera ensuite les répondants potentiels à présenter une demande de parrainage visant leurs parents ou grands-parents.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le formulaire « Intérêt pour le parrainage » sera accessible à midi (HNE), le 2 janvier 2018. Ceux qui souhaitent présenter une demande pour parrainer leurs parents et grands-parents en 2018 doivent d'abord remplir ce formulaire en ligne. Il sera accessible jusqu'à midi, le 1er février 2018.

Pour aider à assurer l'efficience du système et permettre au plus grand nombre possible de répondants admissibles de faire venir leurs parents et grands-parents au Canada, il est extrêmement important que seuls ceux qui respectent les exigences d'admissibilité au parrainage présentent un formulaire « Intérêt pour le parrainage ». Pour 2018, des questions supplémentaires ont été ajoutées au formulaire « Intérêt pour le parrainage » pour aider les répondants potentiels à évaluer eux-mêmes s'ils sont admissibles à parrainer leurs parents et grands-parents.

Citation

« La réunification des familles est une priorité du gouvernement du Canada. Le 2 janvier, j'invite les gens admissibles à exprimer leur intérêt à l'égard du parrainage de leurs parents et grands-parents afin que ceux-ci puissent venir au Canada. Le fait d'aider un plus grand nombre de personnes à se réunir avec leurs parents et grands-parents au Canada montre l'engagement du gouvernement à garder les familles unies, ce qui contribue à l'intégration réussie et à des liens plus solides avec le Canada. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 10:56 et diffusé par :