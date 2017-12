Nemaska Lithium annonce la date et le lieu de l'assemblée annuelle générale et extraordinaire des actionnaires de la Société







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 22 déc. 2017) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANCFORT:N0T) est heureuse d'annoncer que le conseil d'administration de la Société a convoqué l'assemblée annuelle générale et extraordinaire des actionnaires de la Société (l' « Assemblée ») qui se tiendra à Québec le vendredi 16 février 2018 à 10 h 00.

La date de référence pour l'Assemblée permettant de déterminer les droits de vote et la liste des propriétaires véritables des actions a été fixée au mercredi 10 janvier 2018.

La Société a décidé de reporter la date de son assemblée annuelle puisque des négociations avec des investisseurs potentiels ou/et investisseurs stratégiques sont en cours pour financer la mine Whabouchi et l'usine de Shawinigan et, compte tenu que ces investissements potentiels peuvent mener à la création d'une personne participant au contrôle de la Société, cela pourrait nécessiter l'approbation de la transaction par les actionnaires de la Société.

À propos de Nemaska

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé majoritairement par l'électrification des transports et le stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium aspire à faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine hydro-métallurgique, de Shawinigan le concentré produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX, ainsi que de l'indice MSCI Canada Small Cap Index. Pour plus d'informations, visitez le nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y restreindre, toute information sur la restauration du site et ses coûts de fermeture, de même que la détention d'actions de RQ, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, ceux liés (i) au montant de la restauration du site et aux coûts de fermeture et leur paiement éventuel, (ii) le soutien continu de RQ, (iii) la conclusion du financement du projet suivie de la création d'emplois et du développement d'un secteur du lithium fort au Québec, et (iv) de façon générale, au paragraphe « Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement la perspective de la Société, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement, ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révèleront exacts, puisque les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. Tous les énoncés prospectifs compris dans ce communiqué de presse sont qualifiés par les mises en garde qui précèdent et celles qui figurent dans nos autres dépôts auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada, y compris, sans s'y restreindre, les mises en garde prévues dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société établie en date du 5 octobre 2017 et la section « Exposition et gestion des risques » du Rapport de gestion trimestriel de la Société. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les évènements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant Nemaska Lithium sont disponibles sur la base de données SEDAR (www.sedar.com) et le site internet de la Société à: www.nemaskalithium.com.

Communiqué envoyé le 22 décembre 2017 à 11:03 et diffusé par :