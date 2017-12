Les systèmes TPMS vont éviter 14,5 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an et sauver de nombreuses vies







L'installation obligatoire sur toutes les voitures du système TPMS est efficace, comme le montre une nouvelle étude de l'OICA à l'échelle de l'UE.

Depuis 2014, les nouvelles voitures mises en circulation au sein de l'UE doivent être équipées d'un système de contrôle automatique de la pression des pneus (TPMS selon l'anglais). Il existe deux types de systèmes : le dTPMS basé sur le matériel et l'iTPMS basé sur le logiciel. L'étude avait pour mission d'examiner si les deux types de TPMS remplissaient leur objectif, à savoir s'ils se traduisaient par des pneus correctement gonflés, réduisant ainsi les émissions de CO 2 et renforçant la sécurité routière.

En collaboration avec l'OICA (Organisation internationale des constructeurs automobiles), NIRA Dynamics a testé, aux côtés de Dunlop Tech, TÜV Nord et TÜV Süd, près de 1 500 voitures en Suède, en Allemagne et en Espagne, entre décembre 2016 et août 2017. Cela a permis de collecter des données concernant les pressions de gonflage, les dimensions et températures des pneus, les états de chargement et l'installation du système TPMS sur des voitures choisies au hasard dans les stations-service et les centres commerciaux.

« C'est la première fois qu'une étude de la sorte englobe des véhicules équipés de systèmes dTPMS et iTPMS et des véhicules sans TPMS. Il existe un grand groupe de pression qui affirme que les iTPMS sont inférieurs aux dTPMS, probablement en raison de la marge bénéficiaire plus élevée réalisée par le système basé sur le matériel, et ceci malgré l'absence de preuves factuelles. En travaillant de concert avec l'OICA, nous voulions simplement découvrir les faits réels et mettre fin à cette discussion une fois pour toutes. Nous avons donc commencé à collecter des données basées sur des éléments concrets et nous avons impliqué les autres partenaires dans la tâche pour garantir que tout soit fait avec précision et correctement », déclare Jörg Sturmhoebel de NIRA Dynamics.

De l'étude, il est principalement ressorti que les voitures équipées de TPMS, indépendamment de la technologie, ont une pression moyenne de gonflage des pneus de 3 % plus élevée que celles qui n'ont pas de TPMS. Le fait d'avoir des pneus correctement gonflés et de rouler plus léger entraîne une réduction de la consommation de carburant d'environ 0,3 %. Cela ne semble pas grand-chose, mais si l'on considère toutes les voitures particulières circulant dans l'UE, cela équivaudra à une réduction de près 14,5 millions de tonnes d'émissions de CO 2 par an.

En termes de sécurité, l'installation du système TPMS réduit de plus de 50 % le nombre de pneus sérieusement sous-gonflés. Les pneus sérieusement sous-gonflés que l'étude a trouvés étaient soit montés sur des voitures non équipées de TPMS, soit déjà détectés par le TPMS installé dans la voiture, mais dans ce cas, le conducteur avait choisi d'ignorer l'avertissement. Même si certains conducteurs ne comprennent pas l'importance de l'entretien des pneus, le système TPMS sauvera au moins 60 vies et évitera 3 000 blessés par an au sein de l'UE.

