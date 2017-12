Renesas Electronics et Airbiquity offrent une solution automobile haute performance et sûre, avec des fonctionnalités de mise à jour par liaison radio pour la conduite autonome







L'intégration d'OTAmatic d'Airbiquity dans le R-Car H3 de Renesas, offre une solution innovante pour mettre à jour le logiciel du processeur système du véhicule connecté

SEATTLE et TOKYO, 21 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723), un important fournisseur de solutions avancées de semi-conducteurs et Airbiquity®, un leader mondial de services pour véhicules connectés, ont annoncé aujourd'hui une solution automobile haute performance et sûre. Ell est dotée de fonctionnalités de liaison radio (OTA, ou Over-the-Air), ciblant les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS, ou advanced driver assistance systems), les véhicules vers les infrastructures (V2X, ou vehicle-to-everything) et les applications de conduite automatisée du futur.

Pour se préparer à l'ère de la conduite autonome, les deux principales sociétés intègrent OTAmatictm d'Airbiquity, un logiciel OTA basé sur le Cloud et une solution de service de gestion des données, à R-Car H3 de Renesas, la plateforme de calcul automobile haute performance et à basse consommation. La solution combinée reposant sur le système sur puce (SoC, ou system-on-chip) R-Car H3 - conforme à la norme de sûreté de fonctionnement ISO 26262 -, confère une plateforme de calcul automobile puissante, efficace et sûre, avec des fonctionnalités de mise à jour logicielle et de gestion des données OTA à la demande, très ciblées et évolutives.

La dépendance croissante à l'égard des logiciels, des unités de contrôle électronique (UCE), des capteurs et des microprocesseurs, pour alimenter les systèmes et les caractéristiques des véhicules autonomes naissants stimulé la demande pour une solution automobile composée de processeurs télématiques haute performance, renforcée par une solution solide de mise à jour logicielle et de gestion des données OTA. La gestion sécurisée des mises à jour logicielles OTA et à la collecte de données pour des millions de véhicules en même temps représentent une vrai défi adressé par cette solution innovante.

« Il est clair que les futurs véhicules connectés exigeront une combinaison de puissance de traitement embarquée très pointue et une capacité à effectuer à distance des mises à jour logicielles sûres », a déclaré John Tuttle, le vice-président en charge de l'ingénierie d'Airbiquity. « L'intégration de la technologie SoC de Renesas et du service OTA d'Airbiquity, offre une option leader sur le marché aux clients automobiles, disponible dès aujourd'hui. »

« Le service OTA d'Airbiquity est un parfait complément au processeur SoC R-Car de Renesas pour l'ère de la conduite autonome », a déclaré Craig Johnson, le directeur du Département innovation des systèmes automobiles de pointe, Division commerciale des systèmes automobiles, de Renesas. « Réunir ces deux éléments permet d'offrir une solution efficace, sûre et hautement performante, pour alimenter la prochaine vague de fonctionnalités avancées des véhicules aux constructeurs et aux fournisseurs automobiles du monde entier. »

OTAmatic d'Airbiquity orchestre et automatise de façon sûre les campagnes OTA multi-UCE avec une dépendance, un repositionnement et une récupération dictés par les politiques ; la certification, l'authentification et le cryptage ; la collecte de données dynamique et l'analytique évolutive ; la sélection intelligente du réseau ; la mise en cache des données et le transfert ; les notifications, les invites et l'acceptation personnalisés des consommateurs ; ainsi que la création, l'approbation, le compte rendu et la gestion des campagnes. OTAmatic peut également être déployé par le biais du Cloud Choreotm d'Airbiquity, les principaux Cloud publics tels que Microsoft Azure ou Amazon Web Services, ou les centres de données sur site, pour satisfaire au mieux les besoins commerciaux, de gestion et de sécurité des constructeurs et des fournisseurs automobiles.

R-Car H3 de Renesas offre des capacités de calcul cognitives de pointe et des performances de calcul améliorées, pouvant traiter avec précision et en temps réel de gros volumes d'informations provenant des capteurs du véhicule, le rendant idéal pour les systèmes d'aide à la sûreté de la conduite. R-Car H3 fait partie de la Renesas autonomytm Platform ouverte, innovante et fiable de Renesas pour les ADAS et la conduite automatisée, qui fournit des solutions complètes de bout en bout, allant du Cloud à la détection, en passant par le contrôle du véhicule. Avec Renesas autonomy, la société entend contribuer à une société sûre à l'ère de la conduite autonome.

Pour en savoir plus sur Renesas et R-Car H3, rendez-vous sur www.renesas.com.

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, rendez-vous sur www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial de services pour véhicules connectés et un pionnier du développement et de la conception de technologie télématique automobile. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés en Cloud la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion des données et les mises à jour de logiciel over-the-air (OTA). En travaillant avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés hautement évolutifs, fiables et gérables répondant aux exigences de leurs clients en matière de sécurité, de divertissements et de fonctionnalité, dans plus de 60 pays du monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com ou participez au débat sur @airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

À propos de Renesas Electronics Corporation

Renesas Electronics Corporation (TSE : 6723) fournit de l'innovation fiable en matière de conception embarquée, grâce à des solutions complètes de semi-conducteurs permettant à des milliards de dispositifs connectés et intelligents d'améliorer la façon dont les gens travaillent et vivent, en toute sécurité. Leader mondial dans le domaine des microcontrôleurs, des produits analogiques, d'alimentation et des systèmes sur puce (SoC), Renesas assure l'expertise, la qualité et des solutions complètes pour un large éventail d'applications dans les domaines automobile, industriel, de l'électronique grand public, de la bureautique et des technologies de l'information et de la communication, pour contribuer à façonner un avenir sans limites. Pour en savoir plus, rendez-vous sur renesas.com.

(Remarques) Airbiquity, OTAmatic et Choreo sont des marques commerciales ou déposées d'Airbiquity Inc. Renesas autonomy est une marque commerciale de Renesas Electronics Corporation. Tous les noms de produits ou de services mentionnés dans le présent communiqué de presse sont des marques commerciales ou déposées de leurs propriétaires respectifs.

Relations médias :

Renesas

Kyoko Okamoto

Renesas Electronics Corporation

kyoko.okamoto.sx@renesas.com

+ 81-3-6773-3001

Airbiquity

Kristin Sandberg

Airbiquity PR

media@airbiquity.com

+1-206-344-3133

Photo - http://mma.prnewswire.com/media/620466/Airbiquity_Renesas_OTA_EN_1.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 20:59 et diffusé par :