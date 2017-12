Chengdu, la patrie des pandas géants, invite les talents étrangers à devenir des « Pandas d'or »







CHENGDU, Chine, 21 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Le panda géant est connu comme étant le trésor national de la Chine. À Chengdu, la patrie des pandas, il existe une aire scientifique et technologique de tout premier plan correspondant à la Silicon Valley des États-Unis et à Sophia Antipolis en France -- la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu. Aujourd'hui, la ville joue un rôle essentiel le long d'« une ceinture, une route » et de la ceinture économique de la route de la soie, tandis que la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu est devenue un pôle d'attraction pour les talents de haute volée du monde entier.

En décembre 2017, le plan des talents « Panda d'or » a été créé par la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu, comprenant les mesures positives concernant douze aspects, comme l'intégration des talents, l'appui aux plateformes d'innovation et d'entrepreneuriat, les aides à l'investissement et au financement, l'aide à l'innovation des talents étrangers et à l'entrepreneuriat et la garantie de logement aux ressources humaines. De plus, il a été décidé que chaque année pas moins de 100 millions d'USD seront destinés au recrutement de ressources humaines du monde entier.

En outre, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu a établi 18 « Bases pour l'innovation et l'entreprenariat étrangers pour les talents étrangers » dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne et a construit la Cité des talents internationaux, une entité qui fournit le champ complet des services d'agent pour les talents nationaux et étrangers de haute volée investis dans des entreprises innovantes et entrepreneuriales. À l'heure actuelle, la zone de développement industriel de haute technologie de Chengdu rassemble plus de 482 000 talents de tous les domaines et cinq lauréats du prix Nobel ont été intégrés dans le cadre d'un mécanisme souple.

