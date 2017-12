Les nouveaux moniteurs de lg offrent une qualité d'image et un rendement haut de gamme ainsi qu'une polyvalence accrue







Une expérience visuelle sans précédent grâce à l'incroyable technologie Nano IPS et à la connectivité Thunderbolt 3.

TORONTO, le 20 déc. 2017 /CNW/ - À l'occasion du CES 2018 se déroulant à Las Vegas, LG présentera des modèles améliorés de sa populaire gamme de moniteurs dotée de la technologie Nano IPS, qui fait passer les capacités de reproduction des couleurs à un tout autre niveau. En réponse aux commentaires des clients, LG a ajouté la prise en charge du format HDR600 avec une gamme dynamique de luminosité maximale encore plus élevée et de nouvelles options de connectivité grâce à une compatibilité totale avec la technologie Thunderbolt 3.

Le nouveau moniteur UHD 4K de 32 pouces de LG (modèle 32UK950) est le premier à offrir la technologie avancée Nano IPS de LG. La technologie Nano IPS implique l'ajout de particules d'environ un nanomètre aux DEL de l'écran afin d'absorber l'excès d'ondes de lumière. Cet ajout améliore considérablement l'intensité et la pureté des couleurs à l'écran, pour une expérience de visionnement précise et d'une incroyable fidélité. Ce moniteur LG peut afficher 98 pour cent du spectre de couleur DCI-P3, ce qui est comparable aux moniteurs utilisés pour matricer les superproductions hollywoodiennes. Idéal pour les clients professionnels travaillant dans le domaine des médias et recherchant une superbe reproduction des couleurs grâce à la prise en charge du format HDR600, les utilisateurs du modèle 32UK950 de LG feront l'expérience d'une grande gamme dynamique de luminosité maximale de 600 candelas (cd/m2).

Le modèle 32UK950 de LG dispose de la première station d'écran Thunderbolt 3 prenant en charge la connexion en chaîne 4K, ce qui permet une mise en place de deux moniteurs 4K. Ce moniteur LG peut se connecter aux ordinateurs portables Thunderbolt 3 tels que le Macbook Pro à l'aide d'un seul câble Thunderbolt 3 actif; vous n'aurez alors plus besoin d'adaptateur de charge ou de câbles USB disgracieux. Le seul câble Thunderbolt 3 requis pour ce moniteur transmet du contenu et du son 4K tout en fournissant suffisamment de charge pour alimenter un ordinateur portable de 60 W, ce qui simplifie tout espace de travail. Grâce à son élégant et classique socle Edge-ArcLine et à sa superbe conception sans bordure sur les quatre côtés qui vous offre une image se prolongeant littéralement jusqu'aux bords, on ne peut définitivement pas confondre ce moniteur LG avec un autre.

Le moniteur UltraWide de 34 pouces (modèle 34WK95U) de LG, qui devrait être un autre produit phare du CES cette année, offre une large gamme de couleurs et d'angles de visionnement précis à une résolution 5K surréaliste (5120 x 2160 pixels). Le tout premier moniteur UltraWide 5K 21:9 de LG offre un espace considérable pour l'écran ainsi qu'une gamme de couleurs renversante. Cette expérience suprême de visionnement 5K s'adresse aux utilisateurs qui effectuent simultanément plusieurs tâches, tels que les éditeurs vidéo, les photographes et les développeurs de logiciels et d'applications.

Le modèle 34WK95U prend en charge la technologie Nano IPS, les capacités fantastiques de reproduction des couleurs et le format HDR600. En outre, le modèle 34WK95U dispose d'un port Thunderbolt 3, qui permet la transmission d'images en résolution 5K à 60 Hz, et ce, au moyen d'un seul câble. L'interface Thunderbolt 3 est idéale pour les utilisateurs professionnels d'ordinateurs portables qui souhaitent effectuer des transferts vidéo, audio et de données rapides sans avoir recours à un adaptateur secteur distinct. Avec son profil élégant et époustouflant, ce moniteur LG fait tourner les têtes, même lorsqu'il est éteint grâce à sa conception d'écran sans bordure sur les quatre côtés et à son magnifique socle ArcLine, sans oublier sa qualité d'image raffinée.

« Plusieurs d'entre nous passent des centaines d'heures devant des moniteurs chaque mois et pourtant, c'est l'un des produits les moins susceptibles d'être modernisés lorsqu'une plus grande productivité est souhaitée », a déclaré Chang Ik-hwan, chef de la division informatique de LG. « Avec ces tout nouveaux moniteurs haut de gamme de LG, nous voulions faire comprendre que LG est absolument déterminée à offrir la meilleure résolution d'écran possible et la meilleure expérience utilisateur sur un bureau ou un espace de travail. »

Le dernier moniteur de jeu QHD de LG (modèle 34GK950G), qui offre une qualité d'image haut de gamme grâce à la technologie Nano IPS et à la technologie G-Sync à haute vitesse, attirera également l'attention du côté de LG.

Les visiteurs du CES 2018 pourront découvrir tous ces produits et bien d'autres encore au kiosque de LG (no 11100) situé dans le hall central du Centre des congrès de Las Vegas.

