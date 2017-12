Le programme mondial dédié aux réunions et événements du Conseil du tourisme du Mexique alimente la croissance continue du secteur







Classé en 3e position en Amérique latine et en 5e position dans les Amériques, le Mexique a indiqué une hausse de 6,7 % de janvier à octobre par rapport à la même période en 2016.

MEXICO, 20 décembre 2017 /CNW/ - Le Conseil du tourisme du Mexique (MTB - Mexico Tourism Board), a indiqué que son programme de réunions et événements 2017 a entraîné une croissance significative dans le secteur industriel, affichant une hausse de 6,7 % de janvier à octobre, par rapport à la même période en 2016. Le Mexique occupe une place de chef de file en tant que destination pour les réunions et événements avec le relancement de son programme de partenariats stratégiques avec des organisations de l'industrie des réunions et des initiatives qui visent à élever son classement ICCA, ainsi qu'à accroître l'impact économique de l'industrie des réunions et des congrès dans l'économie mexicaine, qui représente actuellement 25 milliards USD. L'International Congress and Convention Association (ICCA) classe le Mexique en 3e position en Amérique latine, en 5e position dans les Amériques et en 21e position mondialement pour les voyages liés aux réunions et à la motivation.

«?L'industrie des réunions et des congrès est une partie essentielle de notre plan de croissance axé sur l'augmentation des dépenses moyennes des voyageurs?», a déclaré Hector Flores, PDG du Conseil du tourisme du Mexique. «?Nous continuons d'investir dans le développement du profil du Mexique pour les événements professionnels et travaillons étroitement avec les chefs de file de l'industrie du monde entier pour apporter davantage d'événements corporatifs et associatifs au Mexique tout en leur présentant des destinations qui vont au-delà de nos offres traditionnelles de soleil et de plage.?»

Le Mexique offre de solides avantages concurrentiels aux entreprises, et notamment un emplacement idéal, de la connectivité, des infrastructures, des prix accessibles et une chaîne d'approvisionnement mature. En outre, le pays accueille des centres de congrès et d'expositions avec des espaces allant de 13 000 à 960 000 pieds carrés dans plus de 56 destinations, offrant un large éventail d'options pour les planificateurs d'événements en fonction de la taille et de la portée des événements.

Le Conseil du tourisme du Mexique voit également au-delà des offres de capacité et se concentre sur le changement de discours utilisé par les destinations mexicaines pour approcher le marché international des réunions. En mettant en relation les associations et les clients professionnels avec leurs homologues dans les communautés locales et en créant des partenariats étroits avec les différents secteurs publics et privés, l'industrie des réunions du Mexique aide les entreprises à identifier les raisons académiques et professionnelles d'accueillir des réunions et à tirer le meilleur parti des différentes destinations mexicaines.

Afin de poursuivre le renforcement de sa position en tant que destination principale pour l'organisation d'événements professionnels internationaux, le Conseil du tourisme du Mexique a lancé cette année un programme dédié aux réunions et événements. La mise en oeuvre de ces programmes a eu un impact positif significatif dans l'industrie et dans l'approche stratégique du Mexique pour développer ce secteur important.

Le Programme national des ambassadeurs , composé de 90 chefs de file scientifiques, professionnels et du commerce du Mexique avec une influence mondiale, qui a permis d'organiser des événements importants tels que le 14 e Colloque international sur la paratuberculose (Riviera Maya, 2018), la 24 e Réunion de l'International Society of Electrochemistry (Mérida 2019), le 5 e Congrès latino-américain sur les controverses sur le diabète, l'obésité et l'hypertension ( Mexico , 2019) et le 11 e Congrès de la World Society of Reconstructive Microsurgery à Cancún 2021, pour ne citer que quelques exemples. Dans le cadre de cette initiative, le Conseil du tourisme du Mexique a développé une trousse à outils apportant à chaque ambassadeur des renseignements pertinents ainsi que des personnes-ressources qui les aideront à attirer des visiteurs issus de leurs industries respectives.

Le programme Perspective du groupe économique sert à diversifier la demande entre les différentes destinations à travers le pays, non seulement en fonction de leurs attraits ou de leurs capacités, mais également en fonction du développement industriel dans divers secteurs tels que l'aérospatial, l'automobile, l'énergie renouvelable ou l'informatique. En conséquence de cette initiative, le Conseil du tourisme du Mexique lance un programme pilote régional à Querétaro, Aguascalientes et León.

Le Comité consultatif des clients est composé d'un groupe de chefs de file issus de différents secteurs dans l'industrie mondiale des réunions. Le Conseil du tourisme du Mexique, avec son partenaire Professional Convention Management Association, a créé le Comité afin d'obtenir des rétroactions d'experts sur les progrès stratégiques dans l'industrie, et notamment l'identification des meilleures pratiques des principales destinations ainsi que les tendances de l'industrie mondiale.

L'Industry Bidding Committee (IBC - Comité d'adjudication de l'industrie) est chargé du développement d'orientations pour les efforts collectifs lors de compétitions visant à attirer les congrès mondiaux et les événements internationaux au Mexique. L'IBC définit des critères de soutien spécifique et coordonne d'ores et déjà les ressources privées, publiques, fédérales et locales pour les appels d'offres internationaux. Le Comité met également en oeuvre un code éthique afin de garantir des compétitions équitables entre les villes hôtes et effectue le suivi des appels d'offres remportés. Par conséquent, un processus clair est désormais mis en place pour répondre aux appels d'offres des événements internationaux.

Les Programmes de certifications professionnelles veillent à ce que les sociétés locales soient convenablement préparées pour satisfaire aux besoins des événements internationaux et des groupes de voyages. Les certifications offertes par la nouvelle organisation incluent les certifications Certified Meeting Professional (CMP), Certified Exhibition Manager (CEM) destinées aux professionnels de salons, Certified Incentive Specialist (CIS) destinées aux fournisseurs de voyages et Certified Association Sales Executive (CASE) ou Convention Service Manager (CSM) destinées aux professionnels du marché des entreprises. Dans la mesure où l'expérience sur le terrain est essentielle pour les habitués, le MTB investit considérablement dans la formation axée sur les compétences de la population locale dans l'ensemble du pays. Rien que cette année, il y a eu plus de 90 professionnels certifiés supplémentaires provenant de différentes destinations et sociétés dans l'industrie des réunions.

Représentant 29 millions de participants, 30 millions de chambres-nuits et 266 événements en une année, le secteur des réunions au Mexique est une part de plus en plus importante de l'industrie touristique et de l'économie du pays. L'industrie des réunions et de la motivation génère 1,5 % du PIB, créant près d'un million d'emplois au Mexique.

