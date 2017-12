AirPlus International choisit Icertis afin de transformer son système de base pour passation de marchés et réduire les délais de production de recettes







Icertis s'impose pour le paiement des voyages chez une filiale et remplace des systèmes existants disparates par une solution de passation de marché intuitive à l'échelle de l'entreprise

BELLEVUE, Washington, 20 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Icertis, fournisseur leader de contrats de gestion d'entreprise dans le nuage, a annoncé aujourd'hui que Lufthansa AirPlus, prestataire majeur des solutions de paiement pour la gestion quotidienne des voyages d'affaires, a choisi la plate-forme Icertis Contract Management (ICM) pour servir de base à la conclusion de contrats dans le cadre de la transformation numérique des opérations mondiales de ventes d'AirPlus.

Parce que le commerce repose sur des contrats, la plate-forme ICM se place comme un élément essentiel au coeur de la transformation du processus 'lead-to-cash' (du client potentiel jusqu'à la recette) d'AirPlus et d'une concurrence plus agressive sur un marché des services financiers à l'évolution rapide. La plate-forme ICM va augmenter la vitesse des contrats chez l'équipe sur le terrain des ventes de la société, diminuer les coûts d'exploitation, assurer la conformité mondiale et accélérer la durée d'obtention de recettes.

« La plate-forme de gestion des contrats d'Icertis va accélérer un processus qui habituellement prenait des semaines. La comptabilisation de revenus va ainsi en être améliorée et gagnera en efficacité pour le plus grand bonheur de nos clients, » a déclaré Spencer Hanlon, directeur d'exploitation chez AirPlus International. « La plate-forme ICM fournit à notre équipe une solution globale intelligente nous permettant d'optimiser nos relations commerciales et de raccourcir les délais jusqu'aux recettes. »

AirPlus gère 167 millions de transactions par an sur des comptes centraux, des cartes d'entreprise et des comptes virtuels pour plus de 49 000 clients dans 60 pays. Son choix s'est porté sur Icertis en raison de ses références de mise en oeuvre rapide, de sa convivialité, de sa sécurité en tête de l'industrie et de ses fonctionnalités de conformité. La prise en charge par Icertis de langues multiples et de variations de flux de travaux à l'échelle régionale permettra également à AirPlus d'assurer la conformité aux règlementations de manière intégrale et mondiale.

« Nous sommes très heureux d'avoir pour client une société comme AirPlus qui transforme la gestion des voyages depuis plus de 25 ans, » a commenté Samir Bodas, PDG et cofondateur d'Icertis. « La numérisation de la base commerciale devient essentielle pour des sociétés de pointe comme AirPlus qui cherchent à raccourcir les délais d'obtention des recettes. Nous avons hâte d'être associés dans ce partenariat avec AirPlus à la conception nouvelle de leur gestion de contrats dans le but de rationaliser les interactions avec les clients à l'ère du numérique. »

Pour davantage de renseignements sur Icertis, veuillez consulter www.icertis.com.

À propos d'Icertis

Icertis, fournisseur leader de la gestion des contrats d'entreprise dans le nuage, résout les problèmes les plus difficiles de gestion des contrats sur la plate-forme la plus facile à utiliser. Icertis permet aux sociétés de transformer leur base commerciale avec une assurance de conformité, une amélioration de gouvernance, une atténuation des risques et un renforcement de la productivité chez les utilisateurs, et elles peuvent ainsi augmenter leur résultat net. La plate-forme Icertis Contrat Management (ICM) est utilisée par plus d'un million d'utilisateurs chez des sociétés comme 3M, Abbvie, Cognizant, Daimler et Microsoft pour la gestion de plus de 3,5 millions de contrats en plus de 40 langues dans plus de 90 pays. Avec son flux de travaux intelligent et intégré dans l'analytique, l'ICM offre une perspective contractuelle et une gestion hors pair de contrats. Pour en savoir plus, visitez www.icertis.com .

À propos d'AirPlus International

AirPlus est un leader au plan international de la fourniture de solutions pour la gestion quotidienne des voyages d'affaires. Plus de 49 000 sociétés clientes comptent sur AirPlus pour le paiement et l'analyse de leurs coûts de voyages d'affaires. Ses produits et services sont commercialisés dans le monde entier sous la marque AirPlus International. Selon l'Universal Air Travel Plan, Inc. (UATP, Plan de voyage aérien universel), la société AirPlus possède le compte de facturation central offrant les meilleurs résultats. Davantage d'informations sont disponibles sur www.airplus.com.

