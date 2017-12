D-BOX propulse Star Wars, Les Derniers Jedi à la tête du box-office, affichant complet partout à travers le monde







MONTREAL, 20 déc. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (TSX:DBO) («D-BOX»), le chef de file mondial dans l'industrie du divertissement immersif, est fier d'annoncer que tous les billets de cinéma D-BOX ont été vendus dans tous les endroits à travers le monde où a eu lieu la sortie de Star Wars : Les Derniers Jedi. De plus, un nombre très élevé de billets pour D-BOX ont déjà été réservés pour la présentation du deuxième weekend.



« Nous nous attendions à ce que Star Wars : Les Derniers Jedi rejoigne un très large auditoire, soutient Claude Mc Master », président et chef de la direction de D-BOX. « À en juger par les premiers chiffres qui sont sortis, l'option D-BOX a été retenue par de très nombreux cinéphiles partout dans le monde qui recherchaient la meilleure façon de vivre l'action pleinement et ressentir toutes les sensations qu'offre le dernier-né de la franchise Star Wars. »



« Les cinéphiles choisissent de plus en plus de visionner les grandes productions hollywoodiennes avec D-BOX parce qu'ils désirent être entièrement plongés dans l'action », affirme Bob Raposo, vice-président des ventes, Amériques, Europe, Moyen-Orient et de l'Afrique. « De plus, les sièges inclinables de D-BOX qui sont déployés en ce moment dans les Amériques et en Europe permettent à plus de consommateurs de profiter du mouvement dans un environnement des plus confortables. »



Grâce à une base d'amateurs en pleine croissance et un éventail de nouveaux projets prêts à lancer dans un avenir rapproché, 2018 s'annonce des plus prometteuses pour le chef de file mondial du divertissement immersif. La technologie D-BOX est aujourd'hui présente sur plus de 660 écrans, dans près de 40 pays.

TECHNOLOGIES D-BOX inc.

Technologies D-BOX crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps des spectateurs et en stimulant l'imagination de ces derniers grâce à sa technologie de mouvement. Cette expertise permet à D-BOX de collaborer avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes de façon inédite. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.

Technologies D-BOX est une entreprise canadienne ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto (TSX:DBO). Elle a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles (États-Unis) et à Beijing (Chine). Pour plus d'informations, visitez D-BOX.com



Pour de plus amples renseignements,



D-BOX TECHNOLOGIES INC.

Violaine Boucher , Relations médias

vboucher@d-box.com 450 442-3003 (ext. 233)

Relations avec les investisseurs

Glen Akselrod, Fondateur de Bristol Capital Ltd.

glen@bristolir.com 905 326-1888, poste 10

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/41350fb7-24c6-4059-b150-ba5b4177a8e5

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 18:03 et diffusé par :