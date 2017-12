La ministre Joly annonce un nouveau leadership dans cinq musées nationaux







Les nouveaux présidents et vice-présidents des conseils d'administration de ces musées appuieront le rayonnement du patrimoine canadien

GATINEAU, QC, le 20 déc. 2017 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui des nominations, dont celles de cinq nouveaux présidents et de deux nouveaux vice-présidents, aux conseils d'administration de plusieurs musées nationaux.

Musée canadien de l'histoire



- James D. Fleck (président), mandat de deux ans en vigueur immédiatement

M. Fleck a fait carrière comme entrepreneur, professeur et fonctionnaire. Il a été le fondateur de Fleck Manufacturing, une société de production de fils et de câbles pour les industries de l'électroménager, de l'automobile et de l'électronique. Il a dirigé la société pendant 40 ans, jusqu'à son acquisition par l'entreprise Noma Industries en 1994. Il a également occupé le poste de président de plusieurs autres sociétés, la plupart liées à l'industrie des logiciels. M. Fleck a été nommé vice-président du conseil d'administration du Musée en 2012.



- Dean Brinton (vice-président), mandat de trois ans en vigueur immédiatement

Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des arts et de la culture au Canada, M. Brinton assure depuis 2004 la direction de la société The Rooms à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador). The Rooms comprend entre autres, sous un même toit, un musée, les archives provinciales et une galerie d'art. Il a récemment été reçu membre de la Fondation des Prix du Gouverneur général pour les arts du spectacle et il a siégé au conseil d'administration du Conseil des arts du Canada.

Musée canadien de la nature

- Judith Anne LaRocque (présidente), mandat de trois en vigueur immédiatement

Mme LaRocque a acquis une expérience variée et solide au sein du gouvernement du Canada. En 2000, elle devient sous-ministre déléguée à Patrimoine canadien, où elle est nommée sous-ministre en 2002. Elle a ensuite été représentante et ambassadrice officielle du Canada auprès de l'Organisation de coopération et de développement économiques à Paris. Plus récemment, Mme LaRocque a occupé les fonctions de présidente intérimaire au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Musée canadien pour les droits de la personne

- J. Pauline Rafferty (présidente), mandat de quatre ans en vigueur immédiatement

Pauline Rafferty a été directrice en chef du Royal British Columbia Museum de 2001 à 2012. Archéologue de formation, Mme Rafferty a aussi travaillé dans le domaine de l'interprétation du patrimoine. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de haut niveau au gouvernement et a été nommée sous-ministre adjointe au ministère de l'Égalité des femmes de Colombie-Britannique en 1990.

Musée canadien de l'immigration du Quai 21

- Robert Vineberg (président), mandat de quatre ans en vigueur immédiatement

M. Vineberg a mené une riche carrière de plus de 35 ans au sein de la fonction publique fédérale, dont 28 ans dans le domaine de l'immigration dans des postes au Canada et à l'étranger. Il est actuellement agrégé supérieur de recherches au sein de la Canada West Foundation. Il a publié plusieurs articles révisés par des pairs sur les thèmes des politiques et de l'histoire de l'immigration.

Musée des beaux-arts du Canada

- Françoise E. Lyon (présidente), mandat de quatre ans en vigueur immédiatement

Présidente et directrice associée d'une nouvelle firme de placement privé, DGC Capital, Mme Lyon est l'ancienne vice-présidente principale de la société-conseil en placement Pembroke au Canada. En tant que cadre supérieure, elle compte 20 années d'expérience en vente, marketing et développement des affaires, notamment dans le secteur financier. Mme Lyon possède un vaste réseau dans les domaines des services aux particuliers, des fortunes privées et des institutions au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. De surcroît, elle a été présidente du Forum international des femmes, un organisme qui soutient la prochaine génération de femmes dirigeantes.

- Anne-Marie H. Applin (vice-présidente), mandat de trois ans en vigueur immédiatement

Mme Applin, fondatrice et présidente d'Applin Marketing, est stratège en marketing et en affaires publiques. Elle se spécialise en planification, en conception et en mise en application d'initiatives dans plusieurs domaines, dont les services financiers, l'architecture, la construction, la santé, les affaires gouvernementales, la pharmaceutique, les biens aux consommateurs, le tourisme et l'éducation. Mme Applin possède une vaste expérience au sein de conseils d'administration. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de l'Orchestre et Choeur de chambre baroques Tafelmusik ainsi que de l'Empire Club of Canada et, par le passé, elle a été membre du conseil d'administration de l'Office national du film du Canada (2007-2013).

Ces nominations sont le fruit d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite en place au gouvernement du Canada.

Les musées nationaux sont des organismes indépendants qui font partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Les musées nationaux du Canada jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre patrimoine. En plus de favoriser l'innovation et une meilleure compréhension des Canadiens de tous les âges et horizons, ils accroissent leur sentiment de fierté. Je suis convaincue que la vaste gamme de compétences de ces personnes, leurs points de vue uniques et leur dévouement apporteront un leadership dynamique à nos musées nationaux. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les présidents et vice-présidents des conseils d'administration des musées nationaux sont nommés par la ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par la gouverneure en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats remarquablement compétents qui reflètent réellement la diversité canadienne.

La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

Les musées nationaux sont assujettis à la Loi sur les musées sanctionnée en 1990.

