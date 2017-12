Négociations avec les médecins spécialistes - Le Gouvernement du Québec annonce la mise en place d'un nouveau comité pour la négociation avec les médecins spécialistes







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec met en place un comité pour la négociation avec les médecins spécialistes dans le but d'en arriver à la conclusion d'un règlement négocié portant sur le renouvellement global de l'entente et sur les conditions de pratique. Ces discussions comprendront l'étalement des sommes prévues aux ententes antérieures. Afin d'arriver rapidement à une entente, les parties ont également convenu d'inclure dans les discussions les modalités de travail liées à la pratique médicale, en particulier à l'octroi des privilèges dans les établissements de santé, qui doivent entrer en vigueur au plus tard au mois de mai 2018.

Le gouvernement a demandé à Maurice Charlebois, négociateur attitré aux négociations avec les médecins spécialistes, d'entamer un blitz de négociations avec la fédération qui les représente en vue de la conclusion d'une entente au plus tard le 15 février 2018. Il a également demandé à Juan Roberto Iglesias, secrétaire général et greffier du gouvernement terminant son mandat dans les prochains jours, d'en faire partie. Ce comité sera également composé d'au moins un représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le comité fera rapport au gouvernement.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 16:36 et diffusé par :