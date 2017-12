Le cadeau d'une présence chaleureuse pour les aînés seuls à Noël







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Grâce au dévouement des bénévoles et à la générosité des donateurs qui soutiennent leur mission, Les Petits Frères apporteront joie et réconfort aux 1 400 aînés qui font partie de leur grande famille.

« Personne ne devrait être seul à Noël, mais de nombreuses personnes âgées sont abandonnées à la solitude, alors que la plupart des gens célèbrent avec leurs proches. Nous avons tout mis en oeuvre afin que les aînés que nous accompagnons puissent célébrer Noël dans la dignité et dans l'amour.», mentionne Caroline Sauriol, directrice générale de l'organisme.

Tous les aînés qui sont accompagnés par l'une des 16 équipes des Petits Frères pourront partager un repas en compagnie d'un bénévole et recevront des cadeaux grâce à la générosité des donateurs. Notons la contribution de la fondation Carmand Normand qui offre un présent à chacun d'eux.

Visites à domicile, en résidence ou à l'hôpital à la veille de Noël

Le 24 décembre, les aînés du grand âge dont l'état de santé est trop fragile pour qu'ils puissent se déplacer au dîner de Noël recevront la visite des Petits Frères. À ce jour, des centaines de bénévoles sont inscrits à cette activité des plus salutaires pour les aînés qui sont confinés en CHSLD, à leur résidence ou qui sont hospitalisés. Ainsi, dès 10 h, des bénévoles quitteront la maison des Petits Frères de plusieurs grandes villes dont Montréal, Sherbrooke et Québec, avec des fleurs, des présents et un repas pour deux qu'ils partageront avec un Vieil Ami. Ils seront imités par de nombreux autres bénévoles répartis dans 11 régions du Québec.

C'est aussi le 24 décembre que Les Petits Frères de Laval tiendront leur diner traditionnel. Accompagnés de bénévoles, les aînés sont attendus à 11 h 30 au Boisé Notre-Dame, 3055, boulevard Notre-Dame. Madame Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée des Mille-Îles, sera présente au dîner.

Dîner festif pour plus de 800 aînés

Le matin du 25 décembre, de nombreux bénévoles prendront la route pour aller chercher les personnes âgées à leur résidence et les accompagner à l'un des dîners traditionnels de l'organisme. Au menu : un délicieux repas en agréable compagnie, de la musique, et surtout, beaucoup de tendresse et de joie de vivre.

Montréal - Pour la 32e année, le Centre Sheraton Montréal s'associe aux Petits Frères et offre gracieusement le dîner de Noël à 420 Vieux Amis et bénévoles. L'équipe de Montréal aura, elle aussi, le privilège de recevoir Madame Francine Charbonneau et l'honneur de célébrer Noël en présence de Béatrice Picard, marraine de l'organisme. Les Petits Frères profiteront de ce grand rassemblement pour souligner l'engagement exceptionnel de cette grande dame du théâtre qui, depuis dix ans, ne rate pas une occasion de sensibiliser le public à la mission des Petits Frères et de rencontrer ses chers Vieux Amis.

Longueuil - Le dîner aura lieu au restaurant l'Ancêtre 5370, Chemin de Chambly. Le nouveau porte-parole des Petits Frères de Longueuil, Henri Chassé, sera de la fête pour offrir ses voeux à tous les convives.

Ouest-de-l'Île - Vieux Amis et bénévoles sont attendus au Cedar Park Church, 204 avenue Lakeview, Pointe-Claire.

Rimouski - Les Petits Frères de la région célèbreront Noël à l'hôtel des Gouverneurs, 155 boul. René-Lepage Est.

Saguenay - Vieux Amis et bénévoles se réuniront à l'Hôtel La Saguenéenne, 250 Rue des Saguenéens, Chicoutimi.

Saint-Eustache - Les Vieux Amis auront la chance de fêter Noël dans le cadre enchanteur de la Maison de vacances Juliette-Huot, 440, rue St-Michel, Oka.

Sherbrooke - Le traditionnel dîner festif aura lieu à l'hôtel Delta, 2685, rue King Ouest.

Thetford Mines - Accompagnés de leurs bénévoles, les Vieux Amis s'attableront à L'Auberge La Bonne Mine, 1425, rue Mooney Ouest.

Québec et Lévis - Plus d'une centaine de Vieux Amis sont attendus à 10 h 30, à l'hôtel Le Concorde, situé au 1225 Cours du Général de Montcalm. Soulignons la présence de Marie-Thérèse Fortin, porte-parole des Petits Frères du Québec, et de membres de sa famille qui agiront comme bénévoles.

Trois-Rivières - Les Vieux Amis et les bénévoles sont attendus à 11 h au Delta de Trois-Rivières (1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières).

Lac Mégantic - Le dîner se tiendra à l'Hôtel des Gouverneurs, boulevard René-Lepage Est.

Repas intime pour 25 aînés atteints de troubles complexes de santé

L'organisme qui adapte ses programmes selon la condition et les capacités de chacune des personnes âgées qu'il accompagne a aussi organisé, le 24 décembre, un dîner spécial à la maison des Petits Frères de Montréal pour une trentaine de Vieux Amis, afin de pouvoir leur donner toute l'attention que leur état requiert.

Nous pouvons tous faire une différence dans la vie des aînés seuls. Ne les oublions pas !

Plus de 640 000 Québécois sont âgés de 75 ans ou plus et beaucoup d'entre eux sont seuls. Pour les aînés qui le subissent, l'isolement est une grande souffrance et il n'y a qu'un seul remède pour le soulager : la présence d'une personne attentionnée et aimante. « Sentir que l'on compte pour quelqu'un et que l'on est apprécié est vital pour tout être humain, peu importe l'âge. À l'occasion de Noël, j'invite la population à offrir du temps de qualité à une personne âgée; c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui offrir. », ajoute Caroline Sauriol.

Personne n'est à l'abri de vieillir seul. Au Québec, un aîné sur cinq n'a aucun proche et les risques augmentent avec l'âge : près de 30 % des aînés sont à risque d'isolement et ce nombre augmente à 50 % chez les personnes âgées de 80 ans ou plus.

À propos des Petits Frères

Depuis 55 ans, Les Petits Frères accueillent et accompagnent les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d'elles une famille engagée et fidèle. Grâce au dévouement de 2 000 bénévoles et aux dons du public, ils seront choyés jusqu'à la fin de leur vie.

Âgés en moyenne de 85 ans, les aînés sont accompagnés pendant sept ans environ, mais cela peut aller jusqu'à plus de dix ans. La majorité d'entre eux vit dans la pauvreté et près du tiers souffre de troubles complexes de santé. L'organisme effectue, en moyenne, 15 000 visites annuellement et offre de nombreuses activités tout au long de l'année, selon les souhaits et les capacités de chacun. Pour plus d'information, faire un don ou devenir bénévole : petitsfreres.ca ou 1 866 627-8653. Les Petits Frères sont agréés par le Programme de normes d'Imagine Canada attestant la qualité, l'efficience et la transparence de l'organisme.

SOURCE Les Petits Frères

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 16:30 et diffusé par :