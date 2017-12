100 nouveaux logements abordables pour personnes à mobilité réduite de l'Estrie







Grâce au partenariat Fonds immobilier de solidarité FTQ et Han-Logement

MAGOG, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Grâce au partenariat conclu entre le Fonds immobilier de solidarité FTQ et l'organisme à but non lucratif (OBNL) Han-Logement, 100 nouveaux ménages vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle bénéficieront d'un logement abordable, sécuritaire et adapté à leurs besoins, d'ici cinq ans. Un projet évalué à 15 millions $.

Le projet en bref

Construction de 100 nouveaux logements de qualité, à prix abordable, adaptés aux besoins des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel;

Les 100 unités, majoritairement des 3½, seront réparties dans des quadruplex de plain-pied;

Les locataires bénéficient d'une subvention au loyer de la Société d'Habitation du Québec qui permet d'abaisser le loyer net à 25 % de leurs revenus mensuels.

Secteur de l'Estrie, principalement les villes de Magog , Sherbrooke , Granby , Cowansville et Drummondville ;

, , , et ; Le prix des loyers s'élève en moyenne à 650 $ par mois, représentant 95 % du loyer médian dans la région.

Le modèle pour construire 25 quadruplex en Estrie, un projet de 15 millions $

Une municipalité fait un don de terrain à Han-Logement;

Des donateurs privés font un don à Han-Logement. Pour chaque quadruplex, Han-logement vise à amasser 80 000 $ en dons privés;

Investissement Québec garantit les dons privés qui peuvent être étalés sur une période de 5 ans;

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ investit 2,56 millions $ dans un fonds d'investissement qui octroie des prêts de capital patient, remboursables sur un horizon de 15 ans;

Le mouvement Desjardins finance le prêt conventionnel de construction.

Donner au suivant pour changer des vies, une à la fois! Telle est la motivation de Paul Champagne, directeur général de Han-Logement. « Plusieurs personnes aux prises avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle vivent dans des logements inadaptés, ce qui a un impact sur leur autonomie et leur estime de soi. Depuis 2002, nous avons construit 10 immeubles totalisant 73 logements adaptés aux besoins de cette clientèle n'ayant pas les revenus pour se loger adéquatement. Notre modèle est unique puisque nous bénéficions de la générosité de donateurs privés sans qui les projets ne pourraient se concrétiser. Les municipalités participent également en donnant un terrain. Une fois les immeubles construits, les locataires bénéficient de l'implication d'organismes communautaires qui offrent toutes sortes de services visant à favoriser leur autonomie. Notre liste d'attente de 200 personnes confirme que les besoins sont bien réels, c'est pourquoi ce nouveau partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ arrive à point pour développer de nouveaux projets à Sherbrooke, Granby, Cowansville et Drummondville », a soutenu M. Champagne.

« Chef de file en immobilier partout au Québec, nous soutenons également des initiatives rattachées à l'économie sociale. À ce jour, nous avons investi 69 millions $ dans des projets de logements sociaux, communautaires ou abordables qui ont permis de bâtir ou de rénover 3 546 logements de qualité, a soutenu Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. Ce projet de 100 nouveaux logements d'ici cinq ans cadre parfaitement avec notre mission visant à bâtir une meilleure société. Je salue d'ailleurs le modèle d'affaires mis en place par Han-Logement qui fait appel à la contribution et à l'engagement du milieu puisque les effets positifs rejaillissent non seulement sur les occupants, mais aussi sur l'ensemble de la communauté. Notre investissement de 2,56 millions $ permettra de créer 130 emplois, ce qui est aussi une source de motivation pour nous », a conclu M. Bélanger.

Réalisations complétées dans le cadre de l'entente de partenariat Fonds immobilier de solidarité FTQ et Han-Logement :

Trois immeubles parmi les 25 prévus sont déjà construits :

Le quadruplex situé au 30-36, rue Tupper , Magog ;

, ; Deux quadruplex situés au 250- 256 et au 258-264, rue Chénier, Magog

À propos de OBNL Han-Logement

Organisme fondé en 2002 avec pour mission d'améliorer les conditions d'habitation des personnes qui ont un handicap physique, une déficience intellectuelle et dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger adéquatement. L'organisme propose des logements de qualité, à prix abordable et adapté à leurs besoins. www.hanlogement.org

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 mai 2017, il comptait 49 projets en développement, 45 immeubles sous gestion et 14 millions de pi² de terrains à développer. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

