Kao acquiert Oribe Hair Care de Luxury Brand Partners







BALTIMORE, Maryland, le 20 décembre 2017 /CNW/ -- Kao USA Inc., une filiale en propriété exclusive de Kao Corporation, important fabricant et distributeur de grandes marques de beauté reconnues dans le monde entier pour l'innovation et la qualité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord d'acquisition d'Oribe Hair Care, LLC, auprès des propriétaires, dont Luxury Brand Partners, LLC, innovateur en beauté connu pour ses marques d'artistes et sa culture entrepreneuriale. Daniel Kaner, cofondateur et actuellement coprésident d'Oribe Hair Care, sera président de l'entité nouvellement acquise. Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées.

Oribe rejoindra le portefeuille de marques professionnelles de la division Kao Salon, dont Goldwell®, une gamme complète de produits capillaires de premier ordre, conçus exclusivement pour coiffeurs visagistes, et la gamme KMS® de produits capillaires et coiffants d'inspiration mondiale destinés aux stylistes créatifs et à leurs clients.

Oribe®, qui a pris de l'ampleur, passant d'une marque de prestige au rayon des soins capillaires à une autorité mondiale de la beauté offrant des soins de cheveux, des soins de la peau, des soins corporels, du maquillage, des outils et des accessoires, commande une forte présence dans le segment des salons professionnels de premier plan ainsi que chez les principaux détaillants spécialisés dans le monde entier.

« Oribe est une marque exceptionnelle et un choix idéal pour le portefeuille de la division Kao Salon », a fait valoir Cory Couts, président mondial de la division, ajoutant que « Daniel, un cadre dynamique, apportera une grande envergure à notre équipe de direction. Sa nomination garantit non seulement la continuité de tout ce qu'il y a d'extraordinaire chez Oribe, mais aussi une progression de notre mission d'entreprise qui est de pourvoir aux besoins des professionnels les plus artistiques et les plus entreprenants du monde. »

« Kao est le domicile idéal pour Oribe Hair Care, un milieu où elle franchira une nouvelle étape dans son parcours de transformation », a expliqué Kaner. « J'ai un profond respect pour l'organisation et son équipe de direction talentueuse. Notre amitié et notre relation d'affaires remontent à bien longtemps, le succès le plus éclatant étant l'alliance stratégique aux États-Unis entre Oribe et Goldwell. Nous avons toujours estimé que les soins capillaires devraient être une expérience immersive, un plaisir du luxe, et ne saurons que de nous réjouir que Kao est en accord avec la norme élevée que nous nous sommes fixée. »

« Étant axée sur les produits de luxe, Oribe viendra combler le segment prestige dans la gamme des produits Kao Salon », a poursuivi Couts, précisant que « le vaste réseau de distribution mondial de la division Kao Salon va permettra à Oribe de se développer à l'international. »

« C'est un moment doux-amer que de dire au revoir à une marque qu'Oribe Canales, Daniel Kaner et moi-même avons fondée et créée il y a près de dix ans », avoue Tevya Finger, chef de la direction de Luxury Brand Partners. « Je suis extrêmement fier de ce qu'Oribe Hair Care a pu accomplir depuis sa création et je me réjouis à la perspective de voir Kao développer la marque à l'échelle mondiale. »

Les activités d'Oribe continueront d'être basées à New York, sous la direction actuelle de la division de Kao Salon.

L'acquisition est assujettie à l'examen et à l'approbation normaux des organismes de réglementation.

À propos de la division Kao Salon : La division Kao Salon fait partie de la division commerciale Kao Beauty Care offrant aux coiffeurs et coiffeuses du monde entier des produits et services exclusifs. Créatrice d'idées et de tendances dans l'industrie des soins capillaires professionnels, berceau des marques Goldwell et KMS, la division s'est donné pour mission d'enrichir la vie des coiffeurs, des propriétaires de salons et de leurs clients par le partenariat, la croissance des salons de coiffure et notre portefeuille exclusif de services avancés, de produits innovants et un volet éducation inspirant à usage des salons.

À propos d'Oribe Hair Care : Oribe Hair Care est la référence en soins capillaires professionnels dans le segment prestige du marché. Connue pour son offre alliant formulations innovantes, produits performants, emballages primés et éducation hors pair, Oribe est aujourd'hui une autorité indéniable en matière de beauté aussi bien pour les coiffeurs chevronnés que pour les consommateurs motivés par le goût. Ce sont là les faits de personnes dont le métier, les cheveux, est une obsession.

A propos de Luxury Brand Partners : Luxury Brand Partners développe et cultive des marques de beauté prestigieuses, dédiées à un(e) artiste, en mettant l'accent sur l'innovation et la passion qui anime l'esprit créatif. Notre portefeuille d'entreprises, qui disposent de bureaux à Miami et à New York, offre des produits performants et un volet éducation de haut niveau mis au point dans une perspective artistique et commerciale. Luxury Brand Partners comprennent R+Co, Smith & Cult, IGK, V76 de Vaughn et Pulp Riot.

