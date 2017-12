VIA Rail accueillera dans tous ses trains deux triporteurs d'aide à la mobilité







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a annoncé aujourd'hui que, conformément à une ordonnance de l'Office des transports du Canada (OTC), sa politique relative à l'accessibilité a été révisée le 18 décembre 2017 et entrera en vigueur le 3 janvier 2018. Il sera dès lors possible pour deux passagers en fauteuils triporteurs qualifiés à trois roues de voyager ensemble dans le même train, soit en bénéficiant de deux dispositifs d'ancrage, soit en fixant les deux fauteuils inoccupés au même dispositif.

Jusqu'ici, VIA Rail était en mesure d'accueillir dans un même train plusieurs passagers voyageant avec des aides à la mobilité -- lorsque ceux-ci pouvaient être transférés dans un siège et leurs appareils entreposés. Toutefois, pour certains trains, des contraintes d'espace empêchaient le transport de plus d'un voyageur en fauteuil triporteur. Au cours des dix derniers mois, la Société d'État a procédé à des études approfondies et tenu de nombreuses consultations dans le but d'examiner diverses solutions pour accueillir deux triporteurs par train à travers le pays.

« VIA Rail s'engage à offrir à tous les Canadiens des services de transport intervilles durables, fiables et accessibles. Grâce à notre politique révisée, plus de personnes ayant une restriction de mobilité pourront voyager ensemble. Au fil des ans, nous avons considérablement amélioré nos services afin que le train demeure au premier rang des solutions de transport des Canadiens qui ont des restrictions. Alors qu'il y a vieillissement de la population canadienne et que les besoins de notre clientèle évoluent, nous continuerons à améliorer l'accessibilité de nos trains, de nos gares et de nos services », a déclaré Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

Plus d'information sur les services accessibles de VIA Rail est disponible dans une nouvelle section du site Web au viarail.ca/fr/accessibilite.

Formation des employés en contact direct avec la clientèle

Tous nos employés qui interagissent avec des clients bénéficient d'une formation continue exhaustive sur les règlements, les codes, les politiques et les procédures relatives au transport de personnes ayant une déficience. Ils recevront une mise à jour sur la politique révisée.

Investissements antérieurs dans l'amélioration de l'accessibilité

Depuis 2010, VIA Rail a investi plus de 100 millions $ dans ses actifs en vue d'améliorer l'accessibilité de ses services:

Dans l'équipement de VIA Rail;

Par la construction et la rénovation de gares;

Dans l'optimisation du site viarail.ca pour permettre aux personnes ayant une déficience de mieux accéder à l'information;

6 millions $ en billets gratuits offerts aux personnes de soutien qui accompagnent les passagers ayant une déficience.

De l'équipement plus accessible

2014 -- Une voiture fraîchement rénovée avec chambre accessible, douche privée, ainsi qu'un élévateur à bord du train ont été ajoutés au train le Canadien (Toronto - Vancouver).

2012 -- Une cabine-lit ainsi qu'une voiture en classe Économie entièrement accessibles ont été ajoutées au train l'Océan (Montréal - Halifax).

Des gares améliorées

Gare d'Ottawa -- Construction d'un quai surélevé et chauffé doté d'une rampe d'accès latérale et installation de nouveaux ascenseurs. Une fois les travaux en cours terminés, la gare sera conforme aux normes internationales en matière d'accessibilité.

Gares de Chatham, de Sarnia, de Dorval et de Saint-Lambert -- Amélioration de l'accessibilité.

Gares d'Oshawa, de Cobourg, de Belleville et de Brockville -- Au cours des cinq dernières années, des passerelles et des quais entièrement accessibles ont été construits.

Gare de Windsor -- En 2012, une nouvelle gare construite en fonction des plus récentes pratiques en matière d'accessibilité a ouvert ses portes.

Tournés vers l'avenir

Projet de renouvellement de la flotte

Ces deux dernières années, dans le cadre du projet de renouvellement de la flotte du corridor Québec - Windsor, VIA Rail a consulté des groupes représentant des personnes ayant une déficience pour mieux comprendre leurs besoins. L'accessibilité pour plusieurs passagers en fauteuils roulants sur tous les trains fera partie des exigences clés pour la nouvelle flotte, qui respectera intégralement les nouveaux règlements de l'OTC. Un modèle d'affaires a été soumis à Transports Canada à la fin de 2016. Il est actuellement à l'étude. La livraison de la nouvelle flotte est prévue dans les trois ou quatre années suivant le financement.

À propos de VIA Rail Canada

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de ses employés ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société met en service des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et environ 180 collectivités de plus grâce à ses partenariats intermodaux, et mène à bon port près de quatre millions de voyageurs chaque année. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné cinq Prix de l'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2007. Visitez la section À propos de VIA à l'adresse www.viarail.ca/fr/a-propos-de-via.

Suivez VIA Rail

Twitter @VIA_rail

Facebook viarailcanada

Instagram @viarailcanada

VIA : Le Blogue

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 16:00 et diffusé par :