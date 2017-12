Avis - Saisie au magasin « Before & After Beauty Lab » de Richmond (Colombie?Britannique) de nombreux médicaments non autorisés pouvant poser des risques graves pour la santé







Problème

Santé Canada informe la population canadienne qu'il a saisi plusieurs médicaments non autorisés pouvant poser des risques graves pour la santé. Les produits ont été saisis au magasin « Before & After Beauty Lab », situé au 115-4231, chemin Hazelbridge, Richmond (Colombie-Britannique).

Les produits saisis incluent des produits injectables et des produits appliqués sur la peau non autorisés, dont une crème à forte teneur en lidocaïne, un médicament dont l'étiquette indique qu'il s'agit de placenta humain et un autre médicament dont l'étiquette indique qu'il s'agit d'un dérivé de cellules souches. Puisque les emballages et les étiquettes de ces produits portent des indications qui sont notamment en japonais ou en coréen, ce ne sont pas tous les utilisateurs qui sont en mesure de comprendre les renseignements concernant les ingrédients, l'utilisation, le dosage et les effets secondaires.

Santé Canada doit avoir autorisé la vente de tous les produits pharmaceutiques vendus au Canada. Prendre des médicaments qui ne sont pas homologués par Santé Canada peut poser des risques graves pour la santé, parce que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été évaluées.

Personnes touchées

Les consommateurs qui ont reçu ou utilisé n'importe lequel de ces produits non autorisés.

Produits visés

Concentré d'acide aminolévulinique (AAL) « ALA Concentrate » de « Be balance »

Cellules souches dérivées du liquide amniotique « Losheen Stem Cells Therapy » de « Dr Maylab »

Crème de lidocaïne (15,6 %) « J-Cain »

« Placentex » (solution injectable de 5,625 mg/3 ml de polydésoxyribonucléotide [PDRN]) de « Mastelli »

Placenta (humain) de « Melsmon »

Onguent « Gentacin » (0,1 % de gentamicine) de « MSD »

Conseils au consommateur

N'utilisez pas ces produits provenant du Before & After Beauty Lab ou d'autres commerces. Consultez un professionnel de la santé si vous avez reçu ou utilisé n'importe lequel de ces produits et que vous avez des préoccupations relatives à votre santé.

Lisez l'étiquette des produits de santé pour vérifier si Santé Canada en a autorisé la vente. Les produits homologués ont un code d'identification numérique de huit chiffres, soit un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de médicament homéopathique (DIN?HM) ou un numéro de produit naturel (NPN). Vous pouvez aussi vérifier si la vente des produits a été autorisée en effectuant une recherche dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et dans la Base de données des produits de santé naturels homologués.

Signalez tout événement indésirable associé à un produit de santé à Santé Canada en téléphonant sans frais au 1?866?234?2345 ou en faisant une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur.

Transmettez vos plaintes relatives aux produits de santé à Santé Canada en téléphonant sans frais au 1-800-267-9675 ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Santé Canada a saisi les produits au magasin Before & After Beauty Lab et il collabore avec l'Agence des services frontaliers du Canada afin d'empêcher leur importation future. Si d'autres détaillants ou distributeurs sont découverts, Santé Canada prendra les mesures qui s'imposent et informera la population canadienne au besoin.

Contexte

Santé Canada n'a autorisé aucun des produits énumérés ci-dessus, qui peuvent poser de graves risques pour la santé, parce que leur innocuité, leur efficacité ou leur qualité n'ont pas été évaluées. Les médicaments d'ordonnance devraient être achetés seulement dans des pharmacies agréées par la province ou le territoire où elles se trouvent. Les consommateurs qui prennent des médicaments d'ordonnance sans avoir de suivi médical peuvent ne pas recevoir un traitement adéquat. Ils peuvent se mettre à risque d'interaction médicamenteuse nocive ou d'effets secondaires dangereux.

L'AAL (acide aminolévulinique) est un médicament d'ordonnance appliqué sur la peau par des professionnels de la santé qualifiés, suivi d'une luminothérapie spéciale à la lumière bleue pour traiter les kératoses actiniques (taches rugueuses, squameuses et potentiellement précancéreuses de la peau). Le médicament augmente la photosensibilité (sensibilité à la lumière). L'AAL et la lumière bleue provoquent des réactions semblables à celles d'un coup de soleil sur les zones traitées et autour de celles-ci, notamment des rougeurs, des gonflements, des picotements, des démangeaisons, de la desquamation, des saignements ou des cloques. L'exposition de la peau traitée aux rayons directs du soleil ou à une lumière intérieure vive peut entraîner des réactions cutanées plus graves. L'utilisation d'AAL en conjonction avec d'autres médicaments photosensibilisants, y compris certains antibiotiques, diurétiques et médicaments psychiatriques, peut aussi donner lieu à de graves réactions cutanées.

La gentamicine est un antibiotique d'ordonnance. L'utilisation de gentamicine topique (appliquée sur la peau) peut causer une irritation, des rougeurs et des démangeaisons. L'utilisation a également été associée à une photosensibilité (sensibilité à la lumière) et à des réactions allergiques. Si la gentamicine est appliquée sur une grande zone de la peau alors que le patient prend également des antibiotiques similaires par voie orale ou par injection, il y a un risque accru d'effets secondaires, y compris des lésions rénales et une perte auditive. Ce médicament n'est pas destiné à un usage à long terme, car celui-ci pourrait entraîner une prolifération excessive de bactéries ou de champignons résistants.

Produits de santé contenant du placenta humain : La transmission de maladies bactériennes et virales constitue un risque possiblement associé à l'utilisation de produits non autorisés à base de placenta humain. Santé Canada n'a autorisé la vente d'aucun produit de santé contenant du placenta humain.

La crème de lidocaïne est considérée comme étant sans danger lorsqu'elle est utilisée en petites quantités et en faibles concentrations sur de petites parties du corps. Cependant, l'étiquette de la crème de lidocaïne J-Cain indique une concentration de 15,6 %, ce qui est jugé élevé. Santé Canada n'a pas procédé à un examen de l'innocuité des crèmes contenant de la lidocaïne à une concentration élevée. Lorsque la crème de lidocaïne à 15,6 % est appliquée sur le corps, une quantité importante de lidocaïne peut être absorbée par le système sanguin, ce qui peut causer l'accumulation de niveaux toxiques de lidocaïne dans l'organisme. Au nombre des symptômes de la toxicité, mentionnons des rougeurs, des démangeaisons, des brûlures et un gonflement dans la zone d'application. Dans les cas graves, les symptômes peuvent inclure un rythme cardiaque irrégulier, une difficulté à respirer, des convulsions, le coma et la mort.

Thérapies à base de cellules souches : La transmission de maladies bactériennes et virales constitue un risque possiblement associé à l'utilisation de produits non autorisés à base de placenta humain. Jusqu'à maintenant, Santé Canada a autorisé la vente d'un seul médicament à base de cellules souches (Prochymal).

Information supplémentaire

