Le gouvernement du Canada appuie cSPACE Projects à Calgary

Un investissement du gouvernement du Canada servira à acheter de l'équipement spécialisé pour le théâtre et les galeries de cSPACE King Edward, à Calgary

CALGARY, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député de Calgary?Centre, a visité lecSPACE King Edward, le premier espace commun à locataires multiples en son genre à Calgary. Le centre de créativité et d'innovation reçoit un investissement de 500 000 dollars versé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin d'acheter de l'équipement spécialisé, notamment des dispositifs d'éclairage de scène, des rideaux d'obscurcissement, un système audiovisuel, des plateformes pour scène ainsi que des parois et des réflecteurs acoustiques pour le Studio Theatre. Ces fonds permettront également au cSPACE d'acheter des dispositifs d'éclairage de galerie professionnels pour chacune de ces grandes galeries de couloir.

Cette somme s'ajoute aux 2 millions de dollars octroyés, aussi par le truchement du Fonds du Canada pour les espaces culturels, au cSPACE pour la construction de l'annexe ouest du bâtiment scolaire King Edward rénové, qui s'est terminée le mois dernier. L'annexe de trois étages comprend le cSPACE Studio Theatre et des salles de production, de répétition et d'exposition, ainsi qu'une aire d'exposition extérieure.

Investir dans les centres culturels est un important pilier de Canada créatif, la toute première stratégie canadienne liée à l'économie de la création et l'approche stratégique renouvelée ayant pour but de renforcer le secteur créatif diversifié et dynamique du Canada. Plus tôt cette année, on a souligné le rôle exceptionnel du cSPACE en tant que centre d'arts lorsque l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé la vision du gouvernement du Canada pour les industries culturelles et créatives canadiennes à l'ère numérique.

« Investir dans des centres de créativité permet aux artistes et aux créateurs en tout genre de se réunir pour innover, s'épanouir et s'inspirer. Je suis ravie que le cSPACE puisse améliorer ses installations de King Edward grâce à cette aide financière. En plus de créer des emplois et de contribuer à l'économie locale, les centres de créativité comme celui-ci favorisent la collaboration et la croissance. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Les établissements culturels nous aident à créer des communautés fortes et dynamiques. Je suis heureux que notre gouvernement ait accordé un soutien financier supplémentaire destiné à l'infrastructure culturelle du cSPACE King Edward afin qu'il poursuive sur sa lancée pour améliorer son théâtre et ses galeries. Grâce à cet investissement, ce centre dynamique continuera à favoriser le développement de nos industries artistiques et culturelles. »

? L'honorable Kent Hehr, ministre des Sports et des Personnes handicapées et député de Calgary-Centre

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Patrimoine canadien de son investissement dans le cSPACE King Edward, notre carrefour de créativité phare à Calgary. Canada créatif présente un moyen inspirant de progresser en vue d'appuyer une nouvelle vision d'infrastructure, conçue pour amplifier l'innovation dans le secteur culturel et créatif. Le cSPACE King Edward est un exemple primé des efforts collaboratifs requis de la part de tous les secteurs afin de construire ces plateformes communautaires pour encourager la créativité. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada soit un partenaire clé dans la réalisation de notre vision. »

? M. Reid Henry, président et directeur général, cSPACE Projects

Le cSPACE Projects a été créé en 2011 à titre de filiale de la Calgary Arts Development Authority. C'est une entreprise immobilière consacrée à l'établissement d'un réseau d'espaces de travail de création multidisciplinaires à Calgary. Le premier projet du cSPACE Projects est le réaménagement de l'école King Edward, un édifice de grès du patrimoine situé sur un site de trois acres dans le sud de Calgary. Le cSPACE King Edward regroupe des aires de création, de production, d'exposition et de répétition de plus de 45 000 pieds carrés, et il soutient des dizaines de petits organismes voués aux arts et des centaines de créateurs de toutes les disciplines artistiques.

Dans le budget de 2017, le gouvernement du Canada avait prévu une somme de 300 millions de dollars à compter de 2018 destinés au Fonds du Canada pour les espaces culturels sur une période de 10 ans. Cet investissement fait suite à la somme inédite de 168,2 millions de dollars au Fonds sur une période de deux ans octroyée dans le cadre du budget de 2016.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles de créativité artistique et d'innovation; l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine; et l'acquisition d'équipement spécialisé.

