Urbanimmersive annonce la clôture d'un placement public sursouscrit de 1 250 000 unités

Urbanimmersive annonce la cl魌ure d'un placement public sursouscrit de񁦤50000爑nit閟







LAVAL, Qu閎ec, 20 d閏. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (珷Urbanimmersive牷 ou la 珷Soci閠闋) (TSX燙ROISSANCE:UI.V), plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer la cl魌ure de son placement public d'unit閟 (les 珷unit閟牷) annonc ant閞ieurement. Urbanimmersive a 閙is un total de10000000燿'unit閟 au prix de 0,125$ chacune (le 珷prix d'offre牷) pour un produit brut de񁦤50000$. Le placement a 閠 sursouscrit. Chaque unit se compose d'une action ordinaire de la Soci閠 (une牜燼ction ordinaire牷) et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un 珷bon de souscription牷) dont l'exercice permet de souscrire une action ordinaire un prix de 0,25$ jusqu'au20燿閏embre2019.



Leede Jones Gable Inc. (le 珷placeur牷) a agi titre de placeur exclusif dans le cadre du placement, conform閙ent aux modalit閟 d'une convention de placement pour compte intervenue entre la Soci閠 et le placeur en date du5燿閏embre2017.

En contrepartie des services qu'il a fournis dans le cadre du placement, le placeur a re鐄 une r閙un閞ation en esp鑓es totalisant 100000$, soit environ8% du produit brut tir du placement. Le placeur a 間alement re鐄 des options incessibles (les牜爋ptions du placeur牷) lui permettant de souscrire, au total, au plus800000爑nit閟, soit8% des unit閟 閙ises dans le cadre du placement. Chaque option du placeur lui conf鑢e le droit d'acqu閞ir une unit au prix d'offre jusqu'au20燿閏embre2019.

Il pourrait y avoir des souscriptions additionnelles dans le cadre du placement 閠ant donn que la Soci閠 a accord au placeur une option de surallocation qu'il peut exercer son appr閏iation dans les30爅ours suivant la cl魌ure du placement, en totalit ou en partie, en vue d'acqu閞ir au prix d'offre un nombre suppl閙entaire d'unit閟 間al au plus15% des unit閟 vendues l'occasion du placement.

Urbanimmersive a l'intention d'affecter le produit net tir du placement notamment au financement d'initiatives de marketing, la maintenance de la plateforme de base et au d関eloppement de nouvelles fonctionnalit閟 de premi鑢e ligne.

Les titres vis閟 par les pr閟entes n'ont pas 閠 et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of1933 des 蓆ats-Unis, dans sa version modifi閑 (la 珷Loi de 1933牷), ou d'une loi sur les valeurs mobili鑢es d'un 蓆at am閞icain, et ils ne peuvent pas 阾re offerts ou vendus aux 蓆ats-Unis en l'absence d'inscription ou d'une dispense des obligations d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobili鑢es 閠atiques applicables.

Le pr閟ent communiqu ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat, des titres aux 蓆ats-Unis, dans une province ou un territoire du Canada ou ailleurs. Il n'y aura aucune vente des titres l o pareille offre de vente, sollicitation d'une offre d'achat ou vente est interdite.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilit quant au caract鑢e ad閝uat ou exact du pr閟ent communiqu.

propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive est une solution en ligne de contenu marketing destin閑 aux professionnels de l'immobilier. L'entreprise met en relation les professionnels de l'immobilier, les photographes et les langagiers (r閐acteurs, r関iseurs et traducteurs) dans le but de simplifier et d'optimiser tout le processus de production de contenu marketing original. Urbanimmersive permet ses clients de maximiser leur investissement en marketing tout en augmentant leur productivit, leur comp閠itivit, leur visibilit sur le web, l'engagement des consommateurs envers leur marque de commerce et, ultimement, leurs revenus.

Pour plus de renseignements:

Urbanimmersive inc.

Ghislain Lemire

Pr閟ident et chef de la direction

514394-7820, poste 202

ghislainlemire@urbanimmersive.com

www.urbanimmersive.com



Communiqu envoy le 20 d閏embre 2017 16:03 et diffus par :