Nominations du conseil des ministres







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

M. Éric Gervais est nommé, à compter du 8 janvier 2018, sous-ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. M. Gervais est actuellement directeur général des mesures et services d'emploi au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Denis Martel est nommé recteur de l'Université du Québec en Abitibi?Témiscamingue. M. Martel était recteur par intérim de cette université.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Paul Marceau est nommé membre du conseil d'administration et président?directeur général de la Régie de l'assurance maladie du Québec. M. Marceau était vice-président aux services aux personnes assurées de cette régie.

Mme Marie-Hélène Grieco Desrosiers est nommée, à compter du 2 janvier 2018, membre indépendante et présidente du conseil d'administration de cette même régie.

Société québécoise de récupération et de recyclage

Mme Sonia Gagné est nommée, à compter du 3 janvier 2018, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de la Société québécoise de récupération et de recyclage. Mme Gagné est actuellement vice?présidente - Performance des opérations, développement et intelligence d'affaires de cette société.



Tribunal administratif du Québec

M. Jacques Boulanger est désigné vice-président du Tribunal administratif du Québec, responsable de la section des affaires sociales. M. Boulanger est actuellement membre avocat de ce tribunal.

Commission scolaire du Littoral

Mme Nadia Landry est nommée, à compter du 1er janvier 2018, administratrice par intérim de la Commission scolaire du Littoral. Mme Landry est actuellement coordonnatrice aux services éducatifs de cette commission scolaire.

Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

M. Denis Latulippe est nommé de nouveau membre et président et qualifié de président indépendant du Comité de retraite du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.

Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal

M. Jacques Mercier est nommé membre de la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal.

Investissement Québec

M. Nicolas Duvernois est nommé membre indépendant du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

M. Jérôme Unterberg est nommé membre du conseil d'administration de la Société de financement des infrastructures locales du Québec.

Société québécoise des infrastructures

Mme Andrée-Lise Méthot et M. Alain Fortin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Mme Lise Verreault ainsi que MM. Peter Hall et Marc-Antoine L'Allier sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

M. Yvan Gendron est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette même société.

Société des Traversiers du Québec

Mme Mélanie Leblanc et M. Pascal Tessier-Fleury sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

Université du Québec à Rimouski

M. François Deschênes est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Mme Virginie Proulx ainsi que M. Jean-Philippe Leblanc sont nommés membres du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Alexandre Bonneau Daniel est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Notes biographiques disponibles sur le site www.premier-ministre.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 15:31 et diffusé par :