Le gouvernement du Canada aide l'Association musulmane du Canada à se protéger contre les crimes haineux







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a annoncé que le gouvernement fédéral versera une somme d'un peu plus de 29 000 dollars au Centre communautaire Laurentien dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque.

Les fonds serviront à financer l'installation de pellicules de protection pour les fenêtres, d'un système de télévision en circuit fermé, d'un système de contrôle d'accès et d'un système d'alarme pour que les membres de la communauté puissent exercer leurs activités en toute sérénité.

Le budget de 2017 prévoyait un financement supplémentaire de 5 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité. Le programme aide les communautés à améliorer l'infrastructure de sécurité servant à assurer une protection contre les crimes motivés par la haine.

La combinaison de ce montant au financement existant permettra au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité d'investir jusqu'à 10 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Chaque année, deux millions de dollars seront accessibles pour aider des organismes sans but lucratif à apporter les améliorations nécessaires à leurs mesures de sécurité.

Citations

« Les récents incidents sont un rappel bouleversant qu'il faut, et faudra toujours, continuer à réaliser un travail important et délicat pour avoir le Canada inclusif et généreux que nous souhaitons tous et que nous ne pouvons tenir pour acquis. Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est une importante initiative qui permet d'aider à protéger le droit qu'ont tous les Canadiens d'être libres de pratiquer leur foi et leur culture sans crainte. Il n'y a aucune place au Canada pour la haine. »

-- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Les actes motivés par l'intolérance vont à l'encontre des valeurs canadiennes qui nous sont chères, soit l'acceptation, la diversité et l'inclusion. Les mesures de sécurité accrue rendues possibles grâce au financement provenant du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité permettront aux membres de cette communauté de jouir d'une plus grande tranquillité d'esprit et d'une installation plus sûre et plus sécuritaire. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Investir dans l'infrastructure de sécurité est une étape importante en vue de créer des espaces communautaires sûrs. Par l'intermédiaire du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité, le gouvernement fédéral est un partenaire clé qui aide de nombreux centres communautaires comme le nôtre à atteindre cet objectif. »

-- Abdussalam Nakua, Centre communautaire Laurentien

Faits en bref

Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité a été créé pour aider les communautés qui risquent d'être la cible de crimes motivés par la haine à améliorer leur infrastructure de sécurité, ce qui contribuera à faire du Canada un lieu plus sécuritaire pour tous les Canadiens.

Le financement est destiné aux organismes sans but lucratif liés à une communauté à risque d'être victime de crimes motivés par la haine. Les projets approuvés peuvent recevoir jusqu'à 50 % du coût total, et ce, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet.

En décembre 2016, d'importantes améliorations ont été apportées pour que le programme réponde davantage aux besoins des communautés. Ces améliorations comprenaient l'élargissement de l'éventail des mesures de sécurité admissibles au financement (p. ex. les améliorations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des installations) et un travail de sensibilisation afin que divers organismes communautaires soient au courant des fonds accessibles. De plus, les modifications apportées au processus de demande permettent de veiller à ce que les décisions concernant le financement soient communiquées aux demandeurs dans les quatre mois suivant la fin de chacun des appels de propositions.

Les organismes intéressés qui représentent des lieux de culte, des écoles reconnues à l'échelle provinciale et territoriale et des centres communautaires peuvent présenter une demande du 1er décembre au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet sur le site Web de Sécurité publique Canada .

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

