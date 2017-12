Invitation aux médias - Point de presse concernant les travaux prévus à l'Hôpital de Ville-Marie







VILLE-MARIE, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse au cours duquel le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, monsieur Luc Blanchette, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, fera le point sur les travaux prévus à l'Hôpital de Ville-Marie.

DATE : Le jeudi 21 décembre 2017



HEURE : 13 h 30



LIEU : Salle Pierre-Larouche, 3e étage

Centre multiservices de santé et de services sociaux de Ville-Marie

CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue

22, rue Notre-Dame Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1W8

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 15:00 et diffusé par :