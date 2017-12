Aquarium du Québec - La magie du Festi Lumière est de retour







QUÉBEC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - À compter du 21 décembre, le Festi Lumière ajoute un brin de magie au site de l'Aquarium du Québec. Les jardins entourant les pavillons seront transformés en forêts enchantées, décorées de structures en forme d'animaux et de projections lumineuses. C'est plus d'un demi-million d'ampoules DEL qui illumineront les lieux créant ainsi un décor féerique qui émerveillera petits et grands jusqu'au 8 janvier 2018.

Des invités de marque

Incapables de résister à l'appel de ce spectacle lumineux, le Père Noël et son lutin se rendront sur place pour les soirées du 21, 22, 23 et 26 décembre. Une belle occasion pour la population de venir prendre la traditionnelle photo de Noël avec eux. L'Aquarium invite également les familles à apporter, lors de leur visite, leur lettre ou dessin à l'intention du Père Noël afin de courir la chance de gagner l'un des deux énormes ours blancs en peluche. De nouveaux personnages, dont la fée des neiges, prendront le relai à partir du 27 décembre.

Activités pour toute la famille

En plus d'une balade dans un parcours extérieur illuminé et festif, les visiteurs pourront profiter de jeux gonflables, de la présence d'un chansonnier, sans oublier la compagnie des animaux marins de l'Aquarium. Pour plus d'information sur l'horaire du Festi Lumière, consultez le www.sepaq.com/ct/paq.

