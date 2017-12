Drainage et chaulage des terres - Plus de 76 000 $ pour les agriculteurs de la circonscription de Gatineau







GATINEAU, QC, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec versera une aide financière à 12 agriculteurs ou entreprises agricoles de la circonscription de Gatineau en vertu du Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres mis en oeuvre par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, en a fait l'annonce en précisant que ce programme vise à augmenter la superficie de terres agricoles drainées et chaulées dans les régions où les contraintes à la pratique de l'agriculture sont particulièrement importantes. Ce faisant, le Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres améliore la productivité des terres et permet de les valoriser.

Ce sont les agriculteurs des municipalités d'Aumond, Bois-Franc, Bouchette, Denholm, Egan-Sud, Kazabazua, Montcerf-Lytton et La Pêche qui pourront bénéficier de cette annonce

Citations :

« La valorisation et l'utilisation optimale du territoire agricole du Québec sont une priorité pour notre gouvernement. En améliorant la qualité des sols, le Ministère participe à l'augmentation de la rentabilité des entreprises agricoles dans la région de l'Outaouais. »

M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« L'élargissement du Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres aux MRC de la-Vallée-de-la-Gatineau et des Collines-de-l'Outaouais était une demande de longue date des agriculteurs de la région. Je suis donc particulièrement heureuse qu'autant de projets aient été retenus. Le secteur agricole est un important moteur économique pour la région. Grâce aux rendements supérieurs qui s'ensuivront, c'est toute la circonscription de Gatineau qui bénéficiera des retombées de cette annonce.?»

Mme Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais.



Faits saillants :

Pour l'année 2016-2017, un peu plus de 1,8 million de dollars a été attribué par l'entremise du Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres.

Ce sont 34 municipalités régionales de comté (MRC) supplémentaires, dont les MRC de la Vallée-de-la- Gatineau et des Collines-de-l'Outaouais, qui ont nouvellement accès au Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres pour l'année 2017-2018.

Lien connexe :

www.mapaq.gouv.qc.ca/drainagechaulage

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Communiqué envoyé le 20 décembre 2017 à 13:35 et diffusé par :