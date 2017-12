/R E P R I S E -- Autobus et trains de banlieue - Le RTM offre la gratuité sur son réseau les 24, 25, 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018/







MONTRÉAL, le 12 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le Réseau de transport métropolitain (RTM) a le plaisir d'offrir l'accès gratuit à l'ensemble de ses services en opération les 24, 25, 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Cela inclut les services de trains de banlieue, d'autobus et de transport adapté sur l'ensemble de son réseau.

« Nous offrons aux résidents de la grande région métropolitaine d'utiliser des moyens de transport collectifs et sécuritaires lorsqu'ils planifieront leurs déplacements pour se rendre à des festivités ou au travail. Nous profitons également de cette période de célébrations pour remercier nos usagers d'utiliser nos services tout au long de l'année. C'est pourquoi nous avons décidé cette année d'offrir nos services gratuitement pendant quatre jours », souligne Raymond Bachant, directeur général du RTM.

Cette gratuité des services de trains de banlieue et d'autobus du RTM est offerte par l'Autorité régionale de transport métropolitain, responsable de la planification, du financement et de la tarification des services dans la région métropolitaine.

Horaires du temps des Fêtes

Le RTM tient toutefois à informer les usagers de ses réseaux de trains de banlieue, de transport régulier par autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur les 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2017 ainsi que les 1er et 2 janvier 2018.

Veuillez noter que certaines lignes d'autobus et les lignes de train Deux-Montagnes, Saint-Jérôme et Mascouche circuleront selon les horaires normalement en vigueur les fins de semaine et les jours fériés. Les lignes de trains Candiac, Mascouche et Mont-Saint-Hilaire, qui ne circulent pas habituellement la fin de semaine, ne seront pas en service. L'horaire et les modalités spécifiques pour chacun de ces réseaux sont accessibles au : rtm.quebec/horaires-jours-feries.

Le Réseau de transport métropolitain

Depuis le 1er juin 2017, le RTM réunit l'expertise en transport collectif de l'Agence métropolitaine de transport (AMT) et des organismes de transport des couronnes nord et sud (CIT et MRC). Le RTM est responsable d'exploiter les services de transport collectif réguliers par autobus et trains de banlieue, ainsi que le transport adapté pour les personnes handicapées et à mobilité réduite sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (82 municipalités), de la réserve indienne de Kahnawake et de la ville de Saint-Jérôme.

