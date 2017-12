Rapport de KPMG sur le Tribunal de la sécurité sociale : Tabletté avant d'être tabletté ? Voilà la question.







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - C'est depuis septembre 2017 que nous attendons le rapport de la firme KPMG, mandaté par le gouvernement fédéral pour évaluer la performance du Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

Au-delà de l'excuse concernant la traduction en français de ce rapport, excuse bidon s'il en est une, il n'y a aucune raison qui justifie un tel retard et spéculer est un sport dangereux.

« Ce que l'on peut dire, c'est que quatre mois de retard, c'est à la fois inacceptable, mystérieux et louche... », déclare Kim Bouchard, porte-parole du MAC de Montréal.

Depuis l'implantation du TSS par le gouvernement conservateur en 2013, nous avons constamment critiqué ce tribunal : monstre administratif et judiciaire, délais interminables, sur-judiciarisation de l'ensemble du processus, manque de personnel, etc.

En mettant la hache dans l'ancien système de contestation, soit le Conseil arbitral et le Juge-arbitre, c'est l'accès à la justice qui, à défaut d'être aboli, a été passé au tordeur par Harper et ses amis. Le gouvernement libéral n'a rien fait pour améliorer la chose.

Dans un geste de bonne volonté (?), il a toutefois tendu l'oreille à la société pour entendre ses commentaires et doléances. Pourrait-on savoir ce qu'il a entendu, en espérant que le délai ne s'explique pas par une opération de censure ou de maquillage digne d'une république de bananes ? À moins que le rapport ne sorte durant les Fêtes, moment idéal pour l'ensevelir sous la neige. Là, effectivement, on spécule...

Créé en 1970, le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Montréal est le plus ancien groupe de défense des chômeurs et chômeuses au Canada. Il fait partie du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE).

