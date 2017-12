La capacité électrique tirée d'énergie renouvelable non hydroélectrique au Canada continue d'augmenter







CALGARY, le 20 déc. 2017 /CNW/ - La capacité électrique provenant d'énergie renouvelable non hydroélectrique au Canada a augmenté de plus de 8 % en 2016, ajoutant près de 1 300 mégawatts (MW) d'électricité produite à partir de l'énergie éolienne, solaire, et de la biomasse. C'est ce que révèle la mise à jour de 2017 du rapport Panorama de l'électricité renouvelable au Canada de l'Office national de l'énergie.

En 2016, la production d'électricité au Canada provenait d'énergie renouvelable dans une proportion de 66 %, dont 7,2 % non hydroélectrique et 58,8 % hydroélectrique. En ajoutant la production nucléaire, on obtient au total 80,6 % d'électricité non polluante au Canada en termes de gaz à effet de serre.

Depuis 2005, la tendance à long terme au Canada a été caractérisée par l'augmentation de la production d'électricité à partir du gaz naturel et de l'énergie éolienne, et l'utilisation moindre du charbon.

En 2016, la production totale des centrales au gaz naturel au pays a chuté en raison des diminutions enregistrées en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Par contre, l'Alberta, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse ont produit plus d'électricité à partir du gaz naturel, utilisé en remplacement du charbon.

L'Office surveille les marchés de l'énergie et il évalue les besoins et les tendances au Canada pour appuyer ses responsabilités en matière de réglementation. Ce rapport fait partie d'une série de documents sur l'offre, la demande et les infrastructures énergétiques, publiés périodiquement par l'Office dans le cadre de la surveillance permanente des marchés qu'il exerce.

En bref

L'éolien a été la source dominante de la capacité d'énergie renouvelable non hydroélectrique. Dans tout le Canada , 830 MW de nouvelle capacité éolienne a été ajoutée en 2016, comparativement à 463 MW d'énergie solaire et de biomasse.

, 830 MW de nouvelle capacité éolienne a été ajoutée en 2016, comparativement à 463 MW d'énergie solaire et de biomasse. Entre 2005 et 2016 au Canada , la production d'électricité à partir du charbon a régressé, passant de 16,1 % à 9,3 %, alors que la production à partir du gaz naturel a progressé, passant de 6,8 % à 9,6.

2016 au , la production d'électricité à partir du charbon a régressé, passant de 16,1 % à 9,3 %, alors que la production à partir du gaz naturel a progressé, passant de 6,8 % à 9,6. Contrairement aux tendances à plus long terme concernant le gaz naturel, la capacité et la production nettes du Canada ont diminué en 2016 à cet égard, principalement en raison de la mise à la réforme de la centrale thermique Burrard, en Colombie-Britannique (approximativement 900 MW).

ont diminué en 2016 à cet égard, principalement en raison de la mise à la réforme de la centrale thermique Burrard, en Colombie-Britannique (approximativement 900 MW). Le nucléaire, qu'on retrouve exclusivement en Ontario et au Nouveau-Brunswick, a fourni en moyenne 14,7 % de l'électricité produite au Canada de 2005 à 2016, constituant la deuxième plus grande source d'énergie par rapport à la production totale.

et au Nouveau-Brunswick, a fourni en moyenne 14,7 % de l'électricité produite au de 2005 à 2016, constituant la deuxième plus grande source d'énergie par rapport à la production totale. Comme beaucoup d'autres organisations canadiennes et internationales, l'Office considère que l'énergie est renouvelable si elle est issue d'éléments naturels que la nature reconstitue au même rythme ou plus rapidement que l'homme les utilise. Cela inclut l'énergie hydroélectrique, marémotrice, éolienne, solaire et de biomasse.

L'énergie nucléaire n'est pas renouvelable, mais elle est considérée comme non polluante pour ce qui est des gaz à effet de serre.

La capacité représente la quantité maximale d'électricité qu'une installation peut produire, mesurée en MW. La production est le processus utilisé pour créer de l'électricité par la transformation d'une autre source d'énergie. Elle est aussi souvent décrite comme étant la quantité d'électricité produite mesurée en gigawattheures (« GWh »). Un wattheure correspond à l'électricité produite ou consommée par un appareil d'un watt pendant une heure.

Citation

« Depuis 2005, le secteur de l'électricité a réduit ses émissions de gaz à effet de serre du tiers, comparativement à seulement 2,2 % pour l'ensemble des secteurs au Canada durant la même période. L'hydroélectricité reste la source d'énergie dominante au Canada, mais nous continuons à voir des gains impressionnants sur le plan de la capacité renouvelable non hydroélectrique tirée de l'énergie éolienne, solaire et de biomasse. »

- Shelley Milutinovic, économiste en chef, Office national de l'énergie

Liens connexes

