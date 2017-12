Quatorze entreprises de la région de Québec pourront concrétiser d'importants projets d'innovation

Contribution remboursable de 200 000 $ sur un investissement total de 500 000 $

Le projet vise l'amélioration de la productivité de l'entreprise par l'acquisition d'équipements d'usinage numériques et d'automatisation, ainsi que la mise à jour de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur. Plus précisément, les activités du projet comprennent l'acquisition de 3 centres d'usinage et d'automatisation (3 axes, 5 axes et 6 axes) et des logiciels Mastercam 2018 (CAN et SolidWork). La contribution de DEC vise l'ensemble des coûts du projet.

Fondé en 2000, Plastilab Technologies fabrique et assemble, en sous-traitance industrielle, des pièces complexes sur mesure en plastique et en composite par les procédés de thermoformage et d'usinage numérique (2D et 3D). Cette entreprise de Saint-Augustin-de-Desmaures emploie 14 personnes et investit régulièrement en recherche et développement et en innovation de ses procédés de fabrication. Ses produits et services s'adressent aux entreprises canadiennes et américaines.