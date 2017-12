Création de la société d'investissement Aliston-Fortin - La firme a déjà réalisé une première acquisition







MONTRÉAL, le 20 déc. 2017 /CNW Telbec/ - Le cabinet d'investissement montréalais Aliston inc. vient de créer La Corporation financière Aliston-Fortin inc., une nouvelle société d'investissement dont l'homme d'affaires et gestionnaire Éric Fortin sera président et chef des opérations. Richard Fortin, cofondateur de Couche-Tard, en fera également partie, à titre de membre du conseil d'administration.

L'équipe d'Aliston-Fortin concentrera ses activités dans les marchés québécois et canadiens. Elle s'intéressera principalement à l'acquisition d'entreprises manufacturières, de service ou de distribution, ainsi qu'à l'achat d'éléments d'actif immobiliers et à l'investissement dans des projets de développement immobilier.

« Notre stratégie repose sur l'acquisition et la conservation des entreprises, explique Éric Fortin. Plutôt que de privilégier la revente à court terme, nous souhaitons accompagner les organisations et les outiller pour favoriser leur saine exploitation. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les gestionnaires de nos entreprises à établir et à exécuter les meilleurs plans de développement et stratégies de croissance. Ainsi, nous maximiserons leur développement et bâtirons des sociétés solides et lucratives. »

Pour l'entrepreneur, le contexte présent est propice à une telle approche. « On trouve actuellement un grand nombre d'entreprises dont les dirigeants ont atteint l'âge de la retraite. Toutefois, ils font face à des enjeux de relève et de repreneuriat. Aliston-Fortin deviendra alors un allié de taille dans de telles situations. »

M. Fortin a bâti sa réputation de gestionnaire notamment pendant les 13 années qu'il a passées comme directeur des opérations et de la commercialisation de Couche-Tard. En plus d'avoir acquis et géré des organisations dans le commerce de détail et dans le secteur alimentaire, il a siégé aux conseils d'administration de nombreuses sociétés.

Afin de l'épauler à sa direction, Aliston-Fortin pourra compter sur l'expérience de Me Stéphane Bégin à la présidence du conseil. Il a fondé Aliston en 2011. Homme d'affaires reconnu, il a acquis plusieurs entreprises, en plus de siéger au conseil d'administration de nombreuses sociétés dans lesquelles le groupe possède des participations. « Nous sommes heureux de nous associer à Éric Fortin et aux membres de la famille Fortin, déclare Me Bégin. La présence de ces gens expérimentés nous permettra d'accélérer le déploiement de notre stratégie d'acquisitions et notre croissance. »

Une première acquisition!

Déjà active et dynamique, l'équipe d'experts d'Aliston-Fortin vient de procéder à une première acquisition en achetant W. Côté & Fils, entreprise montérégienne fondée en 1929 et spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipement de déneigement et de déglaçage. Chef de file dans son industrie, elle s'impose des standards élevés en misant sur la qualité de ses produits, son service à la clientèle et la formation de ses employés. Tout le personnel actuel demeurera en place, incluant les deux anciens propriétaires, Jocelyn et Laurent Côté, qui demeureront actifs au sein de l'organisation. Afin de compléter son équipe, Aliston-Fortin est fière de nommer Maude Carrier directrice générale de W. Côté & Fils.

À propos d'Aliston inc.

Aliston est une société privée d'investissement montréalaise détenant des participations dans plusieurs entreprises. Depuis sa création, elle a établi de solides relations d'affaires avec de nombreux partenaires et a obtenu des rendements d'investissement lui procurant une croissance soutenue.

